Carla Howe, 33 tuổi, từng là người mẫu của tạp chí Playboy. Cuối tuần qua, cô gây xôn xao khi xuống phố ở London, Anh trong bộ váy kín bưng ôm sát cơ thể khoe thân hình gợi cảm.

Điều đáng nói là người mẫu sinh năm 1990 chọn thiết kế có hoạt tiết nhạy cảm với hình cơ thể phụ nữ khỏa thân được cách điệu.

Hình in ở cả mặt trước và mặt sau khiến chiếc váy của Carla Howe thoáng nhìn gây hiểu lầm nhưng rất may màu sắc của hình in đã giúp giải oan cho cô.

Carla Howe hoàn thiện phong cách với mái tóc tết kiểu cách cùng chiếc túi đeo vai màu đỏ và giày họa tiết da báo. Dù trang phục che kín cơ thể nhưng khán giả vẫn nhận ra hình xăm của mỹ nhân tóc vàng ở chân và tay. Đây không phải lần đầu Carla Howe mặc trang phục gây tranh cãi xuống phố. Tháng trước, người đẹp sinh năm 1990 mặc váy ngắn bằng chất liệu lưới xuyên thấu để lộ gần như cả vòng 3 trước ống kính. Trang cá nhân có 1 triệu người theo dõi của cựu mẫu Playboy cũng ngập những bức ảnh nóng bỏng của Carla Howe.

An Na