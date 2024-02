Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều chủ nhân Vision Pro chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ sẽ trả lại thiết bị đeo 3.500 USD cho Apple. Chính sách của Apple cho phép trả lại bất kỳ sản phẩm nào trong vòng 14 ngày mua hàng. Với những người mua Vision Pro, họ đã tận dụng cơ hội này.

Những người mua Vision Pro đầu tiên bắt đầu gói ghém thiết bị để trả lại cho Apple. (Ảnh: Cult of Mac)

Sự bất tiện là lý do được nhắc đến nhiều nhất khi trả lại Vision Pro. Mọi người cho biết họ bị đau đầu và có cảm giác như say tàu xe khi đeo thiết bị. Trọng lượng của headset – đặc biệt khi nó gần như dồn về phía trước – là một nhược điểm khác. Parker Ortolani, phụ trách sản phẩm của trang tin The Verge, nghĩ rằng có thể “chảy máu mắt” vì đeo Vision Pro. Thực tế, đây là trải nghiệm không của riêng headset thực tế ảo nào.

Trên mạng xã hội, Ortolani chia sẻ dù trải nghiệm khá giống với những gì mong đợi, ông thấy quá bất tiện khi đeo Vision Pro, ngay cả trong thời gian ngắn, vì nặng nề và thiết kế dây đeo. “Tôi muốn dùng nó nhưng lại sợ phải đeo vào”, ông viết. Ngoài ra, thiết bị đắt tiền này còn làm ông đau đầu, mỏi mắt.

Phần cứng không phải vấn đề duy nhất. Một khiếu nại khác là Vision Pro không cung cấp tính năng hỗ trợ công việc tương xứng với giá bán. Một người dùng Threads cho biết nhìn vào màn hình làm họ cảm thấy chóng mặt nhưng cũng không thể áp dụng cho công việc. Một kỹ sư khác chia sẻ trên X rằng không có gì nhiều để anh dùng thử, vì vậy anh đã gói lại sản phẩm để trả hàng ngay chỉ sau 2 giờ “đập hộp”.

Đối với Carter Gibson, một quản lý cấp cao tại Google, những tương tác với cửa sổ và quản lý tập tin làm ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Rất khó để đa nhiệm giữa các “cửa sổ”, một số loại tập tin không được hỗ trợ nên không thể tạo slide dễ dàng như với chuột và bàn phím.

Không rõ việc trả hàng của những người mua Vision Pro đầu tiên này sẽ ảnh hưởng thế nào đến thiết bị về sau. Một số người nhấn mạnh họ vẫn háo hức muốn dùng thử Vision Pro thế hệ hai. Apple cũng không công bố số liệu về tỷ lệ người mua trả hàng cũng như kỳ vọng thực sự của hãng đối với thiết bị.

