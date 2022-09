Người mua nhà kỳ vọng vào phân khúc căn hộ ‘vừa túi tiền’

EHome Southgate giai đoạn 1 đã xây dựng hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng

Bức tranh thị trường căn hộ “vừa túi tiền”

Từ đầu năm đến nay, phân khúc căn hộ “vừa túi tiền” đón nhận một số tín hiệu tích cực khi các chủ đầu tư công bố các dự án mới, tập trung chủ yếu tại khu vực vùng ven của TP.HCM và các đô thị vệ tinh tại Long An, Bình Dương.

Ghi nhận tại TP.HCM, các dự án trong khoảng giá 30-35 triệu đồng/m2 gần như không còn. Các dự án trong khoảng giá 40-50 triệu đồng/m2 cũng ngày càng khan hiếm.

Trong khi đó, tại Bình Dương, thị trường có phần nhộn nhịp hơn với các dự án có mức giá bán phổ biến trong khoảng từ 32 - 35 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, gần đây Long An nổi lên như một thị trường tiềm năng của dòng căn hộ “vừa túi tiền” do thu hút FDI và công nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo số lượng lớn lao động đến làm việc, sinh sống và phát sinh nhu cầu về nhà ở. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Long An đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI với 3,84 tỷ USD. Địa phương này cũng đang có 29 KCN, 32 cụm công nghiệp hoạt động và còn phát triển thêm nhiều dự án mới tại Bến Lức, Đức Hòa…

EHome Southgate tọa lạc ngay cửa ngõ “thành phố bên sông” Waterpoint nên được thừa hưởng nhiều tiện ích hiện đại

Tiên phong phát triển dòng căn hộ “vừa túi tiền” tại thị trường Long An là Tập đoàn Nam Long với dự án EHome Southgate nằm ngay cửa ngõ khu đô thị tích hợp Waterpoint 355ha tại Bến Lức. Đây là dự án đầu tiên thuộc dòng EHome của Nam Long nhận được sự hợp tác của tập đoàn Nishi Nippon Railroad đến từ Nhật Bản. Nhờ đó, dù giá bán từ 1 tỷ đồng/căn nhưng dự án được đầu tư chỉn chu, đầy đủ tiện ích như hồ bơi, khu thương mại - dịch vụ, khu BBQ, khu thể thao đa năng…

Bên cạnh đó, EHome Southgate còn được thừa hưởng nhiều tiện ích cao cấp và đa dạng của khu đô thị Waterpoint bao gồm tổ hợp thể dục thể thao; vịnh nước ngọt nhân tạo; công viên trung tâm 25ha, hệ thống xe buýt nội khu và liên vùng…

Hiện EHome Southgate giai đoạn 1 đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, nhận được nhiều phản hồi tích cực của cư dân về môi trường sống, tiện ích.

Cần sản phẩm lẫn giải pháp tài chính

Trong bối cảnh giá căn hộ liên tục tăng cao thì các địa phương giáp ranh TP.HCM như Bình Dương, Long An đang có lợi thế lớn về quỹ đất, đồng thời giá cả tương đối hợp lý mang đến kỳ vọng phát triển các dự án căn hộ “vừa túi tiền” bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Mặt khác, hệ thống giao thông kết nối ngày càng hoàn thiện cũng tạo động lực cho xu hướng giãn dân từ TP.HCM về các tỉnh lân cận. Đây là những yếu tố nổi bật khiến nhiều chuyên gia tin rằng, phân khúc căn hộ “vừa túi tiền” sẽ phát triển bùng nổ tại các địa phương vùng ven trong giai đoạn sắp tới.

Công viên trung tâm 25ha là một tiện ích chất lượng của khu đô thị Waterpoint mà cư dân EHome Southgate cũng được hưởng lợi

Thực tế, bên cạnh Nam Long lâu nay vẫn tâm huyết phát triển dòng căn hộ “vừa túi tiền” với hơn 4.602 sản phẩm dòng EHome đã bàn giao tại TP.HCM và Bình Dương, gần đây một số chủ đầu tư cũng đã công bố kế hoạch phát triển dòng sản phẩm này. Nhiều khách hàng đang có nhu cầu cấp thiết về nhà ở hy vọng sắp tới thị trường sẽ đa dạng nguồn cung hơn nữa để chọn lựa phù hợp nhu cầu.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc phát triển các dự án mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là chủ đầu tư cần kết nối với các tổ chức tài chính thiết kế các gói hỗ trợ tài chính phù hợp với nhóm khách hàng của dòng căn hộ “vừa túi tiền”. Bởi với thu nhập hạn chế, tích lũy tài chính còn khiêm tốn thì dù những dự án giá rẻ nhất thị trường hiện nay vẫn đang vượt quá khả năng chi trả của nhiều gia đình.

Anh Minh Khuê, một khách hàng đang tìm mua căn hộ, cho biết thu nhập của hai vợ chồng anh khoảng 22-25 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt và tiền lo cho con ăn học, dù cố gắng tiết kiệm thì trong tình hình vật giá leo thang hiện nay cũng chỉ dư được hơn 10 triệu đồng. “Nếu không được hỗ trợ trả góp lãi suất ưu đãi thì dù tìm được dự án vừa túi tiền, giấc mơ an cư của gia đình tôi vẫn mãi không thể thành hiện thực”, anh chia sẻ.

Đại diện Tập đoàn Nam Long cũng xác nhận bên cạnh chất lượng xây dựng và không gian sống, hệ thống hai lớp tiện ích vượt trội, EHome Southgate thành công một phần cũng nhờ có gói giải pháp tài chính ưu việt giúp khách hàng an tâm mua căn hộ mà không phải lo lắng áp lực tài chính. Cụ thể, chỉ cần khoản tích lũy ban đầu khoảng 300 triệu đồng cùng nguồn thu nhập ổn định, khách hàng có thể ký hợp đồng sở hữu căn hộ EHome Southgate. Phần còn lại, khách hàng được chia nhỏ trả góp dài hạn. Nếu có nhu cầu vốn, khách hàng sẽ được các đối tác ngân hàng của Nam Long cho vay ưu đãi.

Hải Nam