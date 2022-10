Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 5/2006, bà Nguyễn Thị Mộng Lan cùng một số người khác đang đánh bạc thì bị lực lượng công an bắt quả tang, sau đó cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành (nay là thị xã Phú Mỹ) khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc.

Đến tháng 2/2007, tòa phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt bị cáo Lan 24 tháng tù giam về tội Đánh bạc.

Bà Nguyễn Thị Mộng Lan bị bắt, sau hơn 15 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, lo sợ phải đi chấp hành án phạt tù, nên bà Lan đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, ngày 19/7/2007, cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Thành đã ra quyết định truy nã đối với bà Lan.

Sau hơn 15 năm lẩn trốn, qua rà soát địa bàn và xác minh lai lịch, Công an thị xã Phú Mỹ đã bắt giữ bà Lan vào sáng nay.

Quang Hưng