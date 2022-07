Người phụ nữ bỏ con 6 tháng tuổi vào thùng rác vì giận chồng gây phẫn nộ

Sự việc xảy ra vào lúc 3h44 chiều ngày 17/7 tại thành phố Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc).

Hình ảnh từ camera

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy một người phụ nữ mặc áo trắng, quần sooc bò bế đứa trẻ trên tay đi đến thùng rác và ném đứa bé vào đó. Khoảng 5 phút sau, người dân xung quanh phát hiện cháu bé đang khóc ở khu vực đổ rác nên đã gọi điện báo cảnh sát. Được biết, nhiệt độ hôm 17 lên tới gần 40 độ, thời tiết rất nóng, cháu bé mới khoảng 6 tháng tuổi.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, công an thành phố Nghĩa Ô đã trả lời về vụ việc.

Phía công an cho biết, người người mẹ không vứt bỏ con mình mà sau khi cãi nhau với chồng, vì tức giận, cô đã bỏ đứa bé vào thùng các-tông cạnh thùng rác. Sau đó cô chụp ảnh gửi cho chồng rồi trốn ở một chỗ cách khu vực vứt rác khoảng hơn chục mét để quan sát tình hình.

Sự việc sau khi lan truyền trên mạng khiến nhiều người bức xúc.

Mọi người đều cho rằng, dù lý do là gì thì người phụ nữ cũng không được vứt con nhỏ vào thùng rác, nhất là khi nhiệt độ lên tới gần 40 độ. Dù người phụ nữ đứng cách đó không xa để quan sát nhưng hành động bỏ con vào thùng rác là rất sai, rất may cháu bé an toàn nếu không người phụ nữ sẽ ân hận suốt đời và phải trả giá cho hành vi của mình.

Theo Sohu