Sáng nay (26/5), Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc người phụ nữ bị bỏng nặng nghi do tự thiêu trong phòng trọ.

Bà H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng - Ảnh: T.T

Nạn nhân là bà V.N.P.H (59 tuổi, quê TPHCM), hiện đang thuê trọ ở phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, người dân sống tại một dãy trọ ở khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu phát hiện lửa bốc lên từ phía trước phòng trọ của bà H.

Lúc này, một số người chạy lại hỗ trợ dập lửa. Khi ngọn lửa được dập tắt thì thấy bà H. nằm bất động trên nền nhà. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng cơ thể.

Theo người thân, bà H. thuê trọ sống ở khu vực này hơn 10 năm qua, hàng ngày bà bán nước uống để mưu sinh. Trước thời điểm xảy ra sự việc, bà H. có tâm sự với nhiều người bà đang gặp khó khăn, hết tiền sinh hoạt và phải chuẩn bị chuyển trọ đi nơi khác.

Vào chiều 25/5, người nhà mua một can xăng về phòng trọ để đổ vào xe máy sử dụng. Tuy nhiên khi chưa kịp sử dụng thì sáng nay đã thấy bà H. bốc cháy trong tình trạng nồng nặc mùi xăng, nghi do bà tự thiêu.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ sự việc.