Tối 8/1, Công an TP.HCM phát đi thông tin liên quan tới vụ người đàn ông dùng xăng tự thiêu ở huyện Nhà Bè. Theo đó, tối 7/1, Tổ công tác gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT- TT, Công an huyện Nhà Bè và Công an xã Hiệp Phước tiến hành tuần tra, kiểm soát.

Lúc 20h20, tại chốt kiểm tra tại khu vực Văn phòng ấp 1 (số 725 đường Nguyễn Văn Tạo, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè), tổ công tác phát hiện anh N.X.T. (35 tuổi, quê Tây Ninh) điều khiển xe gắn máy có biểu hiện say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tổ công tác yêu cầu anh T. thực hiện kiểm tra nồng độ cồn và xuất trình giấy tờ có liên quan. Kết quả cho thấy, anh T. có vi phạm nồng độ cồn, với mức 0,925mg/l. Ngoài ra, anh T. không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và căn cước công dân.

Do đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi vi phạm nói trên, tạm giữ và niêm phong xe mô tô. Anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản do tổ CSGT lập.

Sau đó, 21h20, anh T. cầm theo 2 chai nhựa chứa xăng, vừa đi vừa đổ lên người. Người đàn ông đi thẳng vào Văn phòng ấp 1 - nơi tổ công tác đang làm việc rồi bật lửa tự thiêu. Ngay lập tức, tổ công tác cùng người xung quanh dập tắt đám cháy và đưa anh T. đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Nhà Bè rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Đến 8h55 ngày 8/1, anh T. tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp với Viện KSND huyện Nhà Bè, Công an xã Hiệp Phước tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh, điều tra vụ việc.

Công an có làm việc với chị T.T.B.T. (ngụ huyện Nhà Bè) - người yêu của anh T. và một số người có liên quan.

Bước đầu, công an xác định, anh T. và chị B.T quen biết nhau từ tháng 11/2022, sau đó sống chung như vợ chồng. Trong cuộc sống, 2 người phát sinh mâu thuẫn do anh T. thường ăn nhậu, ghen tuông vô cớ và đánh đập chị B.T.

Thậm chí, có lần anh T. dùng kéo đâm vào người và dùng điện thoại đánh vào đầu chị B.T.

Đỉnh điểm mâu thuẫn, từ ngày 30/12/2023 đến nay, chị B.T. sợ hãi, đã chuyển về sống cùng gia đình, lánh mặt anh T. Từ đó đến nay, anh T. tìm mọi cách liên lạc và thông qua nhiều người để doạ, sẽ giết chị B.T. và gia đình của chị.

Chiều 7/1, anh T. đi tìm chị B.T. nhưng không được. Lúc này, anh T. có gặp một người bạn của chị B.T và kể về việc 2 người không còn chung sống, bản thân buồn chán, có ý định giết chị B.T.

Đến tối, Anh T. liên lạc qua điện thoại nhưng chị B.T. không nghe máy.

Công an trích xuất nội dung điện thoại của anh T. và ghi nhận, có nhiều đoạn tin nhắn thoại trên zalo và nhiều video clip anh T. tự quay gửi cho chị B.T. với nội dung cho biết sẽ tự tử tại Văn phòng ấp 1 - nơi tổ công tác đang làm việc.

Theo Công an TP.HCM, việc Tổ công tác của Công an huyện Nhà Bè kiểm tra nồng độ cồn đối với T. được thực hiện theo kế hoạch; quá trình kiểm tra, lập biên bản được thực hiện đúng quy trình, quy định; bản thân anh T. đã ký tên xác nhận vào các biên bản.

Nội dung ở trên là thông tin ban đầu từ Công an TP.HCM. Hiện, vụ việc anh T. dùng xăng tự thiêu đang được Cơ quan CSĐT - Công an huyện Nhà Bè tiếp tục làm rõ.