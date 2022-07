Người phụ nữ nhiều lần tiếp cận học sinh lừa lấy tiền

Ngày 15/7, Công an huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam nghi can Phạm Thị Bích Hằng điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi can Phạm Thị Bích Hằng



Nghi can Hằng, quê ở phường Phú Phú Thạnh, TP Tuy Hòa. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, nghi can tìm tới các trường THCS ở huyện Tây Hòa, tiếp cận các em học sinh lừa lấy lấy tài sản, chủ yếu là điện thoại rồi mang đi bán.



Nghi can Hằng khai, hồi giữa tháng 5, bà ta đi xe máy tới trước trường THCS Phạm Đình Quy, xã Hòa Tân Tây, tiếp xúc với một học sinh. Sau vài câu trò chuyện, nghi can lừa lấy điện thoại của đứa trẻ, bán được 2 triệu đồng.

Hình ảnh bà Hằng chở học sinh đi trên đường bằng xe máy của mình để lừa lấy tài sản



Gần đây nhất, ngày 13/7, một nữ sinh lớp 6 khác đang ngồi trên ghế đá cùng nhóm bạn trong khuôn viên trung tâm Anh ngữ ở xã Hòa Phong. Nghi can Hằng xuất hiện, “rỉ tai” đưa lên xe của mình chở đi.



Giáo viên không thấy học trò, tìm hiểu thì phát hiện sự việc. Người này báo cho gia đình việc con gái đi với người lạ. Người mẹ điện thoại, song con gái cũng không phản hồi, liền trình báo công an.



Trích xuất camera, cùng đặc điểm nhận dạng, cảnh sát xác minh bà Hằng là người liên quan đã mời về làm việc. Tại đây, bà ta thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Xuân Ngọc