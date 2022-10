Người trẻ cứ ‘YOLO’ dẫu vẫn cứ bộn bề trách nhiệm?

YOLO - tuyên ngôn sống của giới trẻ

YOLO (You only live once) tạm dịch là “bạn chỉ sống một lần trong đời”. YOLO được xem như một trào lưu sống được ưa chuộng, thôi thúc giới trẻ chủ động tận hưởng các trải nghiệm trong cuộc sống. Từ đó, họ có thể xây dựng mối quan hệ, từng bước trưởng thành một cách vững chãi và kết nối sâu rộng với cộng đồng. Người trẻ bây giờ sống theo cách của họ, tận hưởng theo cách của họ và cũng làm việc theo một cách rất riêng.

Thế nhưng, nhắc đến xu hướng thì có những người sống theo xu hướng và cũng có những người lựa chọn không tham gia. Bằng chứng là xoay quanh chính xu hướng sống YOLO đã có không ít luồng ý kiến trái chiều xuất hiện. Không ít lần, cộng đồng mạng xôn xao vì những quan điểm “nếu không đi du lịch thì giờ tôi đã mua được một căn nhà” hay gần đây nhất chính là “mỗi ngày bớt đi 30.000 đồng uống trà sữa, sau 40 năm tự nhiên có 2,4 tỷ mua nhà”. Không khó để tìm kiếm câu chuyện về những anh chàng, cô nàng sống YOLO nhưng rồi một ngày, họ phải đối mặt với những rủi ro trong cuộc sống và bất ngờ trở thành gánh nặng cho những người mình thương yêu.

Người trẻ tìm kiếm giải pháp cân bằng Sống YOLO cùng thực hiện trọn vẹn trách nhiệm

Đại dịch Covid-19 cũng đã khiến thế hệ trẻ có quan điểm nhìn nhận khác về phong cách sống. Người trẻ bắt đầu đánh giá cao việc theo đuổi một nguồn thu nhập ổn định không ngắt quãng để duy trì cuộc sống cũng như có một khoản tiết kiệm và tích lũy để đảm bảo những rủi ro có thể đến bất cứ lúc nào. Chủ đề tích lũy, tiết kiệm và quản trị rủi ro đang ngày càng nóng hơn, xu hướng tập trung nhiều vào tích lũy hơn là vào trải nghiệm khi bản thân đang trong độ tuổi vàng để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai mai sau của bản thân và cả những người thân trong gia đình. Quan điểm sống có trách nhiệm và trở thành trụ cột vững vàng cho những người thân yêu trước những rủi ro cuộc sống cũng ngày càng phổ biến.

Vậy đâu là giải pháp cho những người trụ cột trẻ - những người vừa mong muốn có một cuộc sống sắc màu, tận hưởng nhiều trải nghiệm mới lạ, vừa có nhu cầu thực hiện trọn vẹn trách nhiệm của một người trụ cột gia đình?

Trải nghiệm nhưng đầy trách nhiệm

Ai trong chúng ta cũng mong muốn được trải nghiệm cuộc sống với đầy những xúc cảm đặc biệt, cũng mong muốn được trở thành người trụ cột vững vàng cho những người thân yêu. Không hà tất phải chọn sống YOLO hay sống cam kết đầy trách nhiệm, người trẻ hoàn toàn có thể cân bằng cả hai, chỉ cần xây dựng một kế hoạch phân bổ quỹ thời gian và một kế hoạch dự phòng tài chính phù hợp.

Nếu không có một kế hoạch tài chính dự phòng nào, chúng ta khó lòng vượt qua được những rủi ro khó lường trên trời rơi xuống. Kế hoạch tài chính dự phòng sẽ giúp người trụ cột chủ động bảo vệ được bản thân và gia đình khi có những rủi ro xảy đến. Và đó cũng là lí do, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đã phổ biến trên toàn thế giới từ rất lâu, trước là bảo vệ bạn, sau là thay bạn trở thành “tấm lá chắn” vững vàng bảo vệ gia đình trước mọi rủi ro cuộc sống.

Kế hoạch tài chính dự phòng sẽ giúp người trụ cột chủ động bảo vệ được bản thân và gia đình khi có những rủi ro xảy ra, trong khi vẫn có thể tận hưởng cuộc sống theo cách của họ.

Song, phí tham gia bảo hiểm có thể là một vấn đề đáng cân nhắc vì nhu cầu của mỗi người tại từng thời điểm cuộc đời là khác nhau. Đáp ứng nhu cầu riêng biệt của mỗi cá nhân, sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung Kế hoạch Tài chính Linh hoạt, đúng với tên gọi, sản phẩm này được thiết kế linh hoạt để khách hàng có thể chủ động lựa chọn gói quyền lợi và hoàn toàn có thể linh hoạt thời gian đóng phí bảo hiểm để phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân và gia đình, với quyền lợi bảo hiểm có thể lên đến 300% Mệnh giá Bảo hiểm và nhận lại 100% Giá trị Tài khoản Hợp đồng khi đáo hạn. Không những thế, khách hàng có thể linh hoạt tham gia thêm các Quyền lợi Bảo hiểm Gia tăng để thêm quyền lợi bảo vệ vượt trội.

Trải nghiệm sống là điều cần thiết giúp chúng ta phát triển bản thân, nhưng trách nhiệm người trụ cột cũng quan trọng không kém vì niềm hạnh phúc của bạn chỉ thật sự trọn vẹn khi bạn được vui cùng những người thân yêu. Bạn hoàn toàn có thể thực hiện được mục tiêu theo bất kì phong cách nào mà bạn mong muốn. “Kế hoạch Tài chính Linh hoạt” chính là “tấm lá chắn” vững chắc giúp bạn tự do tận hưởng cuộc sống cá nhân đầy trải nghiệm, để gia đình bạn luôn được bảo vệ trước những rủi ro cuộc sống. Bởi sau tất cả, trải nghiệm trọn vẹn nhất chính là trải nghiệm cùng những người thân yêu. Vì những người thân yêu là cả thế giới của bạn, và vì bạn cũng là cả thế giới của họ.

Ngọc Minh