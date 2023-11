Ngày 27/11, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, Nguyễn Thị Tú Anh (43 tuổi) bị bắt để điều tra về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo quyết định truy nã.

Tú Anh bị bắt khi lẩn trốn cùng chồng là Lê Xuân Thắng, 42 tuổi, tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) – nghi can gây ra vụ nổ súng ở TP Nha Trang, hồi đầu tháng 11.

Bà Nguyễn Thị Tú Anh khi bị truy nã. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, năm 2019, Tú Anh đặt cọc 200 triệu đồng để mua hai thửa đất của bà H. với giá 2 tỷ đồng ở huyện Khánh Vĩnh. Bà H. sau đó thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho Tú Anh, nhưng người mua chưa trả đủ tiền nên bà H. chưa giao sổ đỏ.

Tháng 2/2019, Tú Anh lên mạng đặt mua 2 sổ đỏ giả với giá 5 triệu đồng, hẹn gặp bà H. ở Nha Trang để giải quyết. Gặp nhau, Tú Anh tìm cách đánh tráo lấy 2 sổ đỏ thật rồi đưa bà H. sổ đỏ giả, rồi đi thế chấp ngân hàng vay 1,3 tỷ đồng.

Bà H. sau khi phát hiện sự việc đã làm đơn tố cáo. Sau thời gian vào cuộc điều tra, tháng 10/2023, Công an TP Nha Trang khởi tố Nguyễn Thị Tú Anh về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, Tú Anh đã rời khỏi địa phương, nên bị truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Theo Công an TP Nha Trang, khi đang truy tìm Tú Anh, thì tối 1/11, tại đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phước, xảy ra vụ nổ súng. Nghi can liên quan sự việc này là Lê Xuân Thắng - chồng của Tú Anh. Trong suốt thời gian bỏ trốn, lực lượng chức năng đã lùng sục khắp nơi phát hiện tung tích vợ chồng này xuất hiện ở Phú Yên.

Khẩu súng cảnh sát thu trên người Lê Xuân Thắng khi bị bắt. Ảnh: CACC.

Đến sáng 19/11, tổ công tác Công an TP Nha Trang phát hiện Thắng lái xe máy chở theo Tú Anh tại quán cà phê ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) liền cùng cảnh sát địa phương ập vào khống chế. Khi bị bắt, trên người Thắng có hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn mà nghi can đang giữ sau khi gây ra vụ nổ súng.

Vợ chồng Thắng bị di lý về Nha Trang tiếp tục điều tra và ra quyết định trưng cầu giám định hai khẩu súng cùng nhiều viên đạn đã thu giữ để có căn cứ xử lý.

Ngoài vụ nổ súng, trước đó, năm 2005, Lê Xuân Thắng bị TAND huyện Diên Khánh tuyên phạt 4 năm tù về tội Lưu hành tiền giả.