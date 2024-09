Ngày 9/9, TAND thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Điều (21 tuổi, ngụ xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy) 3 năm tù về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bị cáo Điều tại tòa. Ảnh: E.X

Theo cáo trạng, tháng 3/2023, Điều và em N. (SN 2007) quen nhau qua mạng xã hội rồi nảy sinh tình cảm.

Cáo trạng nêu, Điều nhiều lần giao cấu với N. tại nhà nghỉ, khách sạn ở thị xã Cai Lậy. Sau đó, N. đến Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy siêu âm phát hiện mình mang thai 8 tuần nên báo với gia đình và cho Điều biết.

Hai bên thỏa thuận, thống nhất giữ lại thai nhi, cùng nhau chăm sóc cho N., tuy nhiên sau đó Điều lẩn tránh “người yêu nhí”.

Tháng 9/2023, mẹ của N. đến Công an thị xã Cai Lậy tố giác hành vi của Điều. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT đã bắt Điều và anh ta thừa nhận hành vi của mình. Ngày 4/1 vừa qua, N. sinh một bé gái.

Cáo trạng nêu, N. mang thai và sinh con khi chưa đủ 16 tuổi, song kết luận giám định con do N. sinh ra không có quan hệ huyết thống cha con với Điều. Vì vậy, Điều không phải chịu tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự "làm nạn nhân có thai".

Cũng theo cáo trạng, quá trình điều tra, N. khai từ tháng 8-11/2022, thiếu nữ này nhiều lần quan hệ với một thanh niên 22 tuổi tại huyện Cai Lậy.

Do vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Cai Lậy nên cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy tách vụ việc, chuyển đến Công an huyện Cai Lậy giải quyết theo thẩm quyền.