Sáng nay (19/7), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Hoàng (30 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Lê Văn Hoàng. Ảnh: Tiến Tầm

Theo cơ quan công an, ngày 17/2, sau khi nhậu, Lê Văn Hoàng đến nhà của em L.T.T.P. (13 tuổi) chơi. Khoảng 15h30 cùng ngày, lợi dụng lúc không có người lớn ở nhà, Hoàng nảy sinh ý định quan hệ tình dục, nên đưa P. vào phòng ngủ của gia đình nạn nhân. Mặc dù bị P. kháng cự nhưng Hoàng đã đe doạ rồi thực hiện quan hệ tình dục với em.

Gần 5 tháng sau, thấy bụng của P. to lên bất thường, nghi bị bệnh nên gia đình đưa tới bệnh viện thăm khám, siêu âm thì phát hiện em đã có thai 22 tuần tuổi.

Sau khi biết sự việc, ngày 13/7, gia đình em P. đến cơ quan công an trình báo sự việc em bị Hoàng xâm hại tình dục.

Tại cơ quan công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, đối tượng này còn khai nhận đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với P. nhiều lần trước đó.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.