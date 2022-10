Nguy cơ tiềm ẩn khi chọn sai đồ gia dụng

Bí quyết lựa chọn đồ gia dụng cho gian bếp?

Đồ gia dụng luôn có vị trí đặc biệt quan trọng trong mỗi căn bếp. Đó không chỉ là dụng cụ mà người nội trợ thường xuyên sử dụng để nấu nướng mà còn tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn hàng ngày. Thêm vào đó, yếu tố thẩm mỹ của những món đồ này vừa khiến gian bếp thêm bừng sáng vừa tạo cảm hứng nấu ăn cho các bà nội trợ.

Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người tiêu dùng đôi khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả mà bỏ qua việc cần kỹ càng lựa chọn những sản phẩm chất lượng đảm bảo, an toàn khi sử dụng, thân thiện và tiện lợi. Những sản phẩm gia dụng có giá thành tưởng là rẻ, nhưng chỉ sau vài lần sử dụng thì đã bị biến dạng, hỏng hóc việc này không chỉ gây lãng phí, mất thời gian mà chất lượng còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của cả gia đình.

Đồ gia dụng không chỉ để nấu chín thực phẩm mà còn cần phải bảo toàn dưỡng chất cho thực phẩm nấu. Hàm lượng vitamin và dưỡng chất dễ dàng mất đi trong quá trình nấu nếu như chúng ta không cẩn thận trong việc lựa chọn đồ nấu.

Ngoài ra, khi chọn mua đồ gia dụng bếp, yếu tố về thẩm mỹ cũng quan trọng bởi đó thể hiện phong cách của chủ nhân, phong cách thiết kế của căn bếp và là niềm vui khi sử dụng những vật dụng thân thiết mỗi ngày.

Đôi khi “tùy ý” trong lựa chọn đồ gia dụng khiên việc nấu nướng mỗi ngày trở nên “tốn kém”, “lãng phí” và “có hại cho sức khỏe” mà nhiều người tiêu dùng chưa quan tâm đến. Nhân dịp lễ sắp tới, hãy dành tặng cho người phụ nữ thương yêu của mình một món quà thật chất lượng, an toàn và thời trang để cùng bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

BST gia dụng cao cấp Elmich “Fashion is Me” - Quà tặng tinh tế ngày 20/10

Có mặt tại Việt Nam gần 2 thập kỷ, Elmich thấu hiểu và không ngừng nỗ lực mang đến người tiêu dùng Việt các sản phẩm gia dụng cao cấp chuẩn châu Âu, tiện dụng và an toàn cho sức khỏe. Hơn thế nữa, với khát khao tôn vinh những chị em phụ nữ là chủ gian bếp, mới đây Elmich châu Âu còn mang đến Việt Nam những sản phẩm không chỉ chất lượng mà còn đẹp, thời trang cùng nhiều tính năng thông minh, một sự lựa chọn tinh tế cho quà tặng nhân ngày 20/10.

Bộ sưu tập Elmich “Fashion is Me” gồm hai dòng sản phẩm Hera và Milano, mang sự kết hợp giữa thời trang và tính năng thông minh giúp chị em nấu có thể nấu những món ăn ngon, đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn tối ưu thời gian và chi phí. Công nghệ 3 lớp liền thân cho nhiệt được truyền đều giúp bảo toàn vitamin và khoáng chất; tiết kiệm điện nhờ khả năng bắt từ nhanh, thời gian giữ nhiệt lâu.

Dòng sản phẩm Elmich Hera gây ấn tượng mạnh mẽ bởi thiết kế đậm tính thời trang cao cấp với 3 màu sắc tươi mới sẽ là điểm nhấn trong không gian bếp của bạn. Chảo nghiêng Hera phủ chống dính vân đá cao cấp siêu bền, chỉ cần sử dụng 1 lượng rất ít dầu ăn kết hợp với thiết kế thành nghiêng cao hạn chế bắn dầu mỡ, đồ ăn giúp dễ dàng thao tác trong quá trình nấu.

Dòng sản phẩm Elmich Milano có những cải tiến vượt bậc về công nghệ, cho việc nấu ăn mỗi ngày tiện lợi và dễ dàng. Giải pháp thông minh mở vung 3 cấp độ cho bạn điều chỉnh góc hẹp để dễ dàng cầm nồi lên, gạn nước không cần một dụng cụ hay thao tác phụ khác. Ngoài ra, giải pháp an toàn đo nhiệt độ thực phẩm sẽ đảm bảo thời gian nấu lý tưởng cho món ăn.

Với Fashion is Me, đội ngũ của Elmich đã dày công nghiên cứu và dồn tâm huyết để mang đến những sản phẩm không chỉ đáp ứng về mặt thẩm mỹ, tính năng, mà còn an toàn, giải quyết mọi nỗi băn khoăn của người nội trợ.

Một bữa ăn ngon trước hết phải là một bữa ăn an toàn và chất lượng, điều đó chỉ đến khi bạn lựa chọn những sản phẩm gia dụng với chất lượng đảm bảo. Món quà tinh tế Elmich Fashion is Me là quà tặng lý tưởng dành cho những người phụ nữ thân yêu, bởi họ xứng đáng được tôn vinh với những điều tốt đẹp nhất và thăng hoa trong căn bếp của mình, làm nên những bữa cơm vẹn tròn hạnh phúc cho cả gia đình.

Nhận quà tặng trải nghiệm Bộ sưu tập Elmich Fashion is Me tại: https://bosuutap2023.elmich.vn/

Trải qua gần 30 năm hình thành và phát triển, Elmich đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các mặt hàng gia dụng. Elmich luôn nỗ lực mang lại cho người tiêu dùng các sản phẩm với chất lượng cao nhất, đạt tiêu chuẩn châu Âu, tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Thông tin liên hệ: https://elmich.vn/ Hotline: 1900636925

Hồng Nhung