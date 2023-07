Phương Nam có một bài ca

Một thời mở cõi nước nhà biên niên

Chuyện xưa sử sách lưu truyền

Một vị tướng quốc thuộc quyền chúa Minh

Mở bờ cõi, dựng công trình

Đánh Nam dẹp Bắc Tây chinh tung hoành

Đàng trong lừng lẫy oai danh

Bình Định biên ải công thành an bang

Ra tay dẹp loạn A Bân

Non sông giữ vững vẻ vang muôn phần

Lễ Thành hầu Chúa đặc ân

Ban cho phẩm tước công thần đại quan

Trấn Thuận Thành,Trấn Bình Khang

Uy danh dũng tướng tiếng đồn vang xa



Quảng Bình đất tổ quê cha

Mấy đời làm tướng cả nhà hiển vinh

Phen này tuân lịnh chúa Minh

Chưởng cơ thống suất công trình định san

Quan kinh lược sứ dân an

Hành trình nguy hiểm vượt ngàn gian truân

“Đồng Nai địa thế hãi hùng

Dưới sông sấu lội trên rừng cọp um”

Đến Cù lao Phố tưng bừng

Nhân dân nô nức vui mừng đón Quan

Đồng Nai cảng lớn thênh thang

Giao thương nhộn nhịp lại càng đông vui

Cư dân quần tụ mấy đời

Sanh cơ lập nghiệp theo lời tổ tiên

Nhớ ơn chúa Nguyễn Phúc Nguyên

Thực hành di huấn chúa Tiên định bày

Chúa Sãi mưu lược kỳ tài

Di dân đến xứ Mô Xoài Đồng Nai

Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh ở TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Gia Định Nông Nại đất này

Sức người nghị lực miệt mài tháng năm

Đâm hà bá, phá sơn lâm

Rừng thiêng nước độc cọp gầm ma kêu

Một liều ba bảy cũng liều

Lưu dân thuở ấy gặp nhiều hiểm nguy

Đoàn người quyết chí ra đi

Khai hoang lập ấp sá gì gian nan

Bấy giờ ruộng đất mở mang

Việt Hoa Chăm Thượng ngày càng gắng công

Bốn mươi vạn hộ một lòng

Yêu thương đoàn kết sống chung một nhà

Tiếng đồn cứ mãi vang xa

Đất lành chim đậu lời ca rộn ràng

Đồng Nai Gia Định giàu sang

Bán buôn sầm uất khang trang phố phường

Thuế thu có trạm công thương

Dinh điền sáng lập con đường ước mơ

Bấy giờ an định cõi bờ

Lòng dân mong mỏi đợi chờ đã lâu

Nguyện xin đất thấp trời cao

Mong cho Minh Chúa bền lâu sơn hà

Thực thi lệnh Chúa ban ra

Hoạch định cương giới nước nhà từ đây

Thống Suất Hữu Cảnh ra tay

Dân tình ổn định lập ngay xóm làng

Lấy đất Nông Nại định an

Lập Gia Định phủ, dân càng thêm đông

Xứ Đồng Nai, huyện Phước Long

Trấn Biên dinh dựng định xong một vùng

Người thương đất, chẳng quản công

Dựng dinh Phiên trấn cho lòng dân yên

Sài Gòn đặt huyện Tân Bình

Lập ra quan chế dân binh rõ ràng

Đất này tiếp tục mở mang

Oai danh Thống Suất lại càng quang minh

Khai phá tiếp cuộc hành trình

Phương Nam mở cõi thánh minh độ phù

Di dân đất mới an cư

Bố Chánh ngũ Quảng mộ phu chiêu hiền

Khẩn hoang lập ấp khai điền

Đội trời đạp đất nối liền núi sông

Lưu dân chung sức, chung lòng

Đất trời đã tỏ non sông kéo dài

“Làm trai cho đáng nên trai

Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng”

Kiên trinh một dạ trung thần

Bầy tôi Chúa Nguyễn bao lần tử sinh

Nặc Thu Chân Lạp dấy binh

Xâm phạm bờ cõi dân tình lầm than

Thống binh đánh tận Nam Vang

Công thành La Bích vỡ tan chiến hào

Nặc Thu phải cởi long bào

Chịu hàng Đại Việt cúi đầu van xin

Chưởng cơ Hữu Cảnh xuất chinh

Lập thêm công trạng quan binh nức lòng

Tin vui báo Chúa tấc lòng

Trọn đời vì nước non sông nguyện thề

Sau khi thắng trận quay về

Dân tình còn đó bộn bề tâm tư

Vỗ về dân chúng an cư

Khuyên dân giặc giã tiểu trừ đã xong

Nội dung văn bia Đức Thánh lễ Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Thế Sang

Khmer Hoa Việt một lòng

Mối tình đoàn kết cộng đồng yêu thương

Cùng nhau xây dựng quê hương

Ngày mai tươi sáng con đường ấm no

Thống binh hết sức chăm lo

Kho lương lúa gạo phát cho dân nghèo

Vượt qua cảnh khổ gieo neo

Nhân tâm thu phục tuân theo lời Ngài

Cửu Long liền với Đồng Nai

Phù sa biển lúa tương lai sáng hồng

Võ quan lẫm liệt oai phong

Phương phi cốt cách nặng lòng nước non

Một lòng một dạ sắt son

Tài năng đang độ tuổi còn trung niên

Chân Lạp bình định đã yên

Thu quân về đất nước miền Tầm Phong



“Cù lao Ông Chưởng” tên Ông

Nhân dân đã đặt cho cồn cây sao

Lòng dân thương nhớ biết bao

Thống binh Hữu Cảnh chiến bào lệ sa

Phong sương vạn dặm đường xa

Dẹp xong giặc giã nước nhà đã yên

Một cơn bạo bịnh đến liền

Thuốc thang chữa trị không thuyên giảm nhiều

Quan thương quân quý dân yêu

Ngày đêm lo lắng sớm chiều cầu mong

Xin Ngài hãy được yên lòng

Qua cơn trọng bịnh Cửu Long thanh bình

Tiễn quan Thống suất hành trình

Về Cù lao Phố, Tân Bình, Đồng Nai

Người đưa kẻ tiễn kéo dài

Chúng dân rơi lệ đưa Ngài qua sông

Sóng dâng cuồn cuộn Cửu long

Hướng về Gia Định trong lòng xót xa

Thương người dũng tướng tài ba

Trọn đời cống hiến nước nhà toàn tâm

Quan quân về đến Rạch Gầm

Xôn xao dân chúng tối tăm đất trời

Mưa rơi tầm tã mưa rơi

Đầm đìa nước mắt tiễn người lên tiên

Đàng Trong thương khóc anh linh

Chúa Minh khóc tướng nghĩa tình nặng sâu

Chưởng Cơ tước Lễ thành Hầu

Người đi mở cõi công đầu sử xanh

Nguyễn Hữu Cảnh Bạch Hổ sơn

Uy danh dũng tướng lẫy lừng trời Nam:

“Hữu Cảnh rạng danh hưng Tổ quốc

Thành Hầu công trạng đức hiển linh

Thống suất vi hành kinh lược sứ

Trấn biên Phiên trấn dựng công trình

Công thần khai quốc trời Nam tỏ

Võ công đệ nhất ức sử tri

Hổ sơn dũng tướng phò Nguyễn Chúa

Phương Nam mở cõi sử vàng ghi”.

Trương Hòa Bình, Nguyên UVBCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ