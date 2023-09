Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, sau khi xảy ra tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh và huyện Định Quán đã đến hiện trường chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu đồng.

Ngoài ra, đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng CSGT hỗ trợ nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng. Huyện ủy Định Quán và Ban An toàn giao thông huyện hỗ trợ nạn nhân tử vong 5 triệu/người, mỗi nạn nhân bị thương 3 triệu/người.