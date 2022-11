Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CA TP.HCM (PC07) cho hay, khoảng 8h sáng 22/11, đơn vị tiếp nhận thông tin cháy tại căn hộ C-11.05, Block C chung cư Moonlight Boulevard, số 510 đường An Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Cư dân chung cư Moonlight Boulevard hoản loạn tháo chạy xuống đường

Cảnh sát PCCC Bình Tân đã huy động lực lượng và phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai dập tắt đám cháy.

Lực lượng cảnh sát PCCC phối hợp cùng với lực lượng công an phường, Ban quản trị chung cư hướng dẫn 36 người thoát ra ngoài an toàn và bảo vệ ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Bước đầu, nguyên nhân cháy được xác định do chập điện quạt máy làm khoảng 1,5/65m2 diện tích căn hộ cùng một số vật dụng sinh hoạt gia đình bị hư hại. Ước tính thiệt hại thành tiền khoảng 900 nghìn đồng.

Lúc 7h sáng cùng ngày, PC07 cũng tiếp nhận thông tin một vụ hỏa hoạn tại Công ty cổ phần Nova F&B, địa chỉ số 77-79 đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1.

Lực lượng PCCC quận 1 và khu vực 1 huy động 7 xe cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy kịp thời.

Vụ cháy làm 6/290m2 diện tích công ty bị cháy. Nguyên nhân là do chập điện tủ cấp đông.