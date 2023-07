Chiều ngày 24/7, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, nguyên nhân vụ cháy làm 6 người mắc kẹt tại căn nhà 2 tầng trên đường Châu Cầu (phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) bước đầu được xác định do chủ nhà ủ bếp than tổ ong gây cháy, sau đó lan sang 2 xe đạp điện và 1 xe máy.

Vụ cháy khiến 6 người mắc kẹt trong ngôi nhà 2 tầng.

Chị N.T.T. (nạn nhân vụ cháy) cho biết, do nhà kinh doanh đồ ăn sáng nên gia đình dậy sớm: "Lúc phát hiện tại phòng khách có cháy, tôi đã gọi chồng và hô hoán mọi người dậy nhưng đám cháy lan rất nhanh, không kiểm soát được...”, chị T cho biết.

Hiện sức khoẻ của các nạn nhân trong vụ cháy đã được ổn định. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi đám cháy được dập tắt, Đại tá Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và đoàn công tác đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các nạn nhân, trong đó có Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH bị thương khi tham gia chữa cháy.

Đại tá Lê Văn Tuấn biểu dương tinh thần dũng cảm quên mình không quản khó khăn, hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh thân mình chiến đấu với giặc lửa của cán bộ, chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng cá nhân Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ.

Đại tá Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên Thượng sỹ Nguyễn Văn Sỹ bị thương khi tham gia chữa cháy. Ảnh: CACC.

Trước đó, vào khoảng 3h40 phút sáng ngày 24/7, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hà Nam nhận được tin báo cháy tại số nhà 20, đường Châu Cầu, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý.

Ít phút sau 3 xe chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sỹ đã có mặt, tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Căn nhà 2 tầng bị cháy là nhà ở kết hợp cửa hàng bán ăn sáng. Cửa nhà và cổng bị khóa, có người mắc kẹt bên trong không thoát ra được.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC.

Sau khoảng 10 phút, các chiến sĩ PCCC và CNCH đã khống chế dập tắt đám cháy, giải cứu thành công 6 người bị mắc kẹt trong nhà (gồm 1 cụ già hơn 80 tuổi, 2 người lớn và 3 cháu nhỏ) ra ngoài an toàn.