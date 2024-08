Khoảng tháng 3/2016, thông qua quan hệ xã hội, bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil được giới thiệu, gặp gỡ, làm quen với ông Nguyễn Lộc An, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).

Do có nhu cầu kinh doanh xăng dầu mà Công ty Xuyên Việt Oil lại không đủ điều kiện nên trong một cuộc gặp tại TPHCM, bà Hạnh đã đề nghị ông An giúp đỡ cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Khi đó, ông Nguyễn Lộc An đã đồng ý hỗ trợ việc cấp giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil và cho biết chi phí thực hiện dao động từ 5 - 7 tỷ đồng. Ông An yêu cầu bà Hạnh phải hợp thức hóa các điều kiện cấp phép còn thiếu và nộp hồ sơ vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để ông An xử lý.

Theo chỉ dẫn của ông An, bà Hạnh đã liên hệ với một số doanh nghiệp, thảo luận về việc hợp tác và ký kết hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Công ty Xuyên Việt Oil, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về số lượng đại lý bán lẻ cần thiết.

Ông Nguyễn Lộc An. Ảnh: Bộ Công an.

Sau khi hoàn tất các thủ tục và điều kiện theo hướng dẫn của nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, bà Hạnh, với tư cách Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, đã ký đơn đề nghị gửi Bộ Công Thương xin cấp giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu.

Ngày 18/8/2016, Đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do ông Nguyễn Lộc An làm trưởng đoàn đã đến Công ty Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu. Dù không thực hiện kiểm tra đầy đủ, ông An vẫn ký biên bản xác nhận, cho rằng Công ty Xuyên Việt Oil đã đáp ứng đủ các điều kiện cần thiết để kinh doanh xăng dầu.

Ông Lộc khai, trước và sau buổi kiểm tra trên, bị can đều nhận tiền từ bà Hạnh. Số tiền được ông Lộc xác nhận là 250 triệu đồng.

Sau khi đi kiểm tra vài ngày, ông An ký công văn gửi ông Đỗ Thắng Hải (khi đó là Thứ trưởng Bộ Công Thương) báo cáo kết quả kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép, trong đó đề xuất ban hành giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Đến ngày 22/8/2016, trên cơ sở đề xuất của ông Nguyễn Lộc An, ông Đỗ Thắng Hải đã ký ban hành giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, có giá trị đến tháng 8/2021.

Kết luận điều tra cho rằng, bà Hạnh đã nhiều lần đưa hối lộ cho ông Nguyễn Lộc An để nhờ giúp đỡ việc cấp phép. Tại lần gặp vào tháng 3/2016, ông An đã nhận từ bà Hạnh 50 triệu đồng. Trong một lần khác, vào tháng 5/2016, ông An khai đã gặp gỡ và nhận của bà Hạnh 100 triệu đồng.

Thời điểm sau khi Công ty Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép, nhân dịp ông An vào công tác tại TP HCM, lấy lý do chúc mừng sinh nhật muộn ông An, bà Hạnh mời ông An đến nhà ăn tối. Bà Hạnh đã tặng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe (sau này ông An đã bán với giá 23.000 USD).

Như vậy, ông Nguyễn Lộc An đã nhận từ Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil tổng số tiền 400 triệu đồng cùng chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe.

Theo CQĐT, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước đã nhận thức việc làm của mình là vi phạm pháp luật, thành khẩn khai báo, mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật.