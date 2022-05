Nhà cấp 4 gác lửng đúc giả là gì? Ưu nhược điểm ra sao?

Nhà cấp 4 đúc giả được rất nhiều người lựa chọn để thiết kế không gian sống cho gia đình mình, giảm chi phí thi công, giảm thời gian xây dựng. Nhà cấp 4 gác lửng đúc giả hay nhà đúc giả đều là những cách gọi dân gian chứ không hề có định nghĩa chuyên ngành. Gác lửng đúc giả có thể hiểu đơn giản là 1/2 lầu, sàn gác là sàn gỗ hoặc có thể lót gạch.

Hiện nay có 2 phương pháp cấu tạo gác lửng đúc giả:

Nhà cấp 4 đúc giả có 2 phương pháp thi công.

Đúc sàn giả bằng thép và lưới mắt cáo

Với kiểu thi công này, thiết kế một hệ khung sắt chịu lực – dầm thép hộp 5×10 (cm) cách khoảng 40 đến 50cm. Các thanh xà này được gác trực tiếp lên hệ dầm của tường nhà. Sau đó, họ lót một lớp tôn cùng lưới thép lên trên và đổ lớp hồ khoảng 5cm trên hệ khung sắt. Bước cuối cùng là lót gạch như sàn đúc giống quy trình thông thường.

Với kiểu nhà có gác lửng đúc giả thì phần chịu lực cho gác lửng là tường nhà. Chính vì vậy, người thi công cần sắp xếp sao cho các thanh xà gác chính xác lên hệ thống dầm của tường để tránh nứt vỡ tường. Phương pháp thi công sàn đúc giả bằng lưới mắt cáo sẽ có độ chắc chắn cao. Với phương pháp này thì chi phí, thời gian và nhân công cũng khá nhiều.

Đúc sàn giả bằng tấm cemboard (xi-măng siêu nhẹ)

Cách này cũng làm bước gác xà lên tường giống phương pháp trên. Tuy nhiên, đến bước lót sàn, người ta sử dụng tấm xi măng siêu nhẹ thay cho lớp tôn, trải lưới thép tiếp đến lót lớp hồ mỏng 3cm rồi sau đó lát gạch trực tiếp mà không cần đổ bê tông.

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm: Vật liệu xây dựng đa dạng, dễ thi công, tiết kiệm thời gian thi công từ đó giảm chi phí nhân công hơn

So với thi công bê tông cốt thép thông thường, phương pháp thi công tấm xi-măng siêu nhẹ tiết kiệm vật liệu, giảm chi phí móng và khung nhà. Ngày càng nhiều công trình dân dụng ứng dụng tấm xi-măng siêu nhẹ hơn là công thức đổ giả truyền thống. Phương pháp này tiết kiệm chi phí xây dựng hơn so với loại truyền thống từ 30% đến 50%. Trọng lượng nhẹ giảm áp lực cho phần móng nhà, tối ưu hóa kết cấu sàn, từ đó tiết kiệm giá xây dựng nhà đúc giả, mà vẫn có thể tạo ra công trình bền vững tương đương với nhà xây truyền thống. Tuổi thọ sàn tương đương so với nhà đúc truyền thống vì tấm xi-măng siêu nhẹ đã được xử lý chống mối mọt, chịu nhiệt, chống thấm, chống cháy. Khả năng chịu lực tốt, tính đàn hồi cao.

Loại sàn này có trọng lượng nhẹ, đảm bảo áp lực kết cấu móng cho ngôi nhà. Giúp tối ưu hóa không gian sử dụng được nhiều hơn, rộng hơn. Có sự linh hoạt, đa dạng cho các mẫu nhà theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy, sàn đúc giả có chất lượng bằng 8/10 sàn thật.

Nhược điểm: Không dễ tháo ráp sau khi đã lắp đặt. Một số nối có thể bị nứt nếu không được xử lý đúng cách. Khả năng chịu lực theo phương ngang yếu, phải bố trí nhiều vách ngang hoặc phải bố trí hệ thống cột phụ bằng thép, không linh hoạt với thiết kế kiến trúc với nhiều góc cạnh.

Một số mẫu nhà cấp 4 gác lửng đúc giả phổ biến nhất

Mẫu nhà cấp 4 có gác lửng 1 phòng ngủ đẹp

Mẫu nhà đẹp hợp cho người độc thân hoặc gia đình trẻ.

Mẫu nhà có 1 phòng ngủ thích hợp với diện tích 4x12 hoặc 4x16. Phòng ngủ có thể thiết kế ở trên gác hoặc ở phía dưới đều được. Đối với mặt dựng nhà cấp 4 đẹp có 1 phòng ngủ phù hợp với nơi có diện tích đất nhỏ, kích thước 4x12 hoặc 4x16.

Nếu bạn đang còn độc thân hoặc chỉ có 2 vợ chồng thì mẫu nhà 1 phòng ngủ này rất phù hợp. Thông thường, kiểu nhà gác lửng 1 phòng ngủ này sẽ được tích hợp thêm 1 góc để sách hoặc nơi làm việc. Gam màu sang trọng, nhẹ nhàng không hè kén đối với mẫu nhà cấp 4 có gác lửng nếu như biết phối hợp.

Những gia đình có trẻ nhỏ cần sử dụng các thanh lan can bảo vệ. Gia chủ có thể tận dụng phần gác lửng bên trên làm nơi thư giãn sau mỗi ngày làm việc vất vả.

Mẫu nhà gác lửng 2 phòng ngủ

Nhà cấp 4 gác lửng 2 phòng ngủ tăng không gian sử dụng cho gia đình 4 người.



Mẫu nhà có 1 phòng ngủ thích hợp với diện tích 5x15 hoặc 5x16. Để tối ưu hóa không gian có thể thiết kế 2 phòng ngủ ở trên hoặc 1 phòng ở trên gác, 1 phòng ở dưới. Đây là mẫu nhà cấp 4 đẹp được nhiều người lựa chọn nhất với số lượng thành viên từ 2-4 người tùy thuộc vào nhu cầu.

Thông thường, phòng ngủ sẽ được thiết kế trên sàn lửng song song hoặc nối tiếp nhau tùy thuộc vào hình dạng có đất. Nếu như nhà có diện tích 7x12 thì làm song song 2 phòng ngủ 2 bên, nhà có diện tích 5x15 thì có thể làm nối tiếp nhau.

Mẫu nhà cấp 4 gác lửng đẹp theo diện tích 5x15:

Thiết kế tiện nghi, sang trọng.

Đây là mẫu nhà phổ biến tại các thành phố lớn, gần như phòng khách, nhà bếp và vệ sinh đều được bố trí tại tầng 1. Thiết kế này khá tiện nghi, rộng rãi. Với những đường nét đơn giản nhưng vô cùng tinh tế, căn nhà của bạn sẽ cuốn hút mọi ánh nhìn. Diện tích 5x15 vừa đủ cho thiết kế nhà có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 nhà vệ sinh. Sự hiện đại là nét đặc trưng của mẫu nhà cấp 4 có gác lửng tại Việt Nam. Màu sắc thường được sử dụng là gam màu sáng giúp căn nhà thêm phần rộng mở.

Nếu bạn khéo léo kết hợp màu sắc, mỹ quan bên ngoài ngôi nhà sẽ tạo ra cảm giác sang trọng. Tầng 1 có thể bố trí phòng khách, phòng bếp tích hợp phòng ăn, 1 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh chung. Gác lửng sẽ được thiết kế 1 phòng ngủ, 1 không gian sinh hoạt chung và nhà vệ sinh chung. Gia chủ có thể tận dụng hệ thống cửa kính lớn để lấy nguồn sáng tự nhiên cho ngôi nhà.

Mẫu nhà cấp 4 gác lửng 3 phòng ngủ:

Không gian bố trí được 3 ngủ cho gia đình nhiều người.

Mẫu nhà cấp 4 đẹp 3 phòng ngủ với 2 phòng ngủ ở trên và 1 phòng ngủ ở dưới. Mẫu nhà 3 phòng ngủ dành cho những gia đình sống nhiều thế hệ hoặc có nhiều thành viên. Thông thường từ 3-5 người. Diện tích xây dựng cũng lớn hơn, rộng rãi và thoải mái. Kiểu mẫu nhà này bạn cơi nới được nhiều không gian, công năng của các phòng được thoải mái hơn.

Mẫu nhà cấp 4 gác lửng có phòng thờ:

Nhà cấp 4 gác lửng vẫn có phòng thờ trang nghiêm và đẹp.

Với mẫu nhà có phòng thờ, bàn thờ nên đặt ở trên gác, ngay vị trí trung tâm của ngôi nhà. Phòng thờ là nơi thiêng liêng, thể hiện sự biết ơn của con cháu, do đó, nếu như làm mẫu nhà cấp 4 đẹp có gác lửng này, bạn nên để phòng thờ trước mặt và hướng ra phòng khách.

Quỳnh Nga