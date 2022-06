Nhà phố thương mại Broadway ‘đắt khách’ ngay trong sự kiện mở bán

“Gà đẻ trứng vàng”

Sau khi 18 căn nhà phố thương mại Ginza (cũng thuộc đại đô thị Vinhomes Grand Park, TP. Thủ Đức) vừa ra mắt đã “bay hàng” hồi tháng 3 vừa qua, sự kiện mở bán shophouse Broadway được giới đầu tư ngóng chờ suốt thời gian qua. Cơn khát sản phẩm đầu tư lên đến đỉnh điểm do nhu cầu về nhà phố tại đây đã vượt xa nguồn cung thực tế. Ban Tổ chức cho biết buộc phải mở bán với lượng khách giới hạn, tập trung vào người mua thực và đăng ký sớm để đảm bảo công bằng.

Sự kiện mở bán phố thương mại Broadway tại Vinpearl Landmark 81 phải giới hạn người tham dự. Ảnh: Vinhomes

“Phần lớn khách hàng đăng ký dự sự kiện lần này đều là nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Họ từng xuống tiền rất thành công với các sản phẩm nhà phố thương mại tại nhiều dự án khác nhau. Vì thế, chắc chắn họ phải nhìn thấy cơ hội sinh lời trong tầm tay mới quyết tâm mua nhà phố Broadway”, ông Phạm Đình Thắng, Giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch BĐS tại Q.1, đánh giá.

Ngay sau khi chủ đầu tư giới thiệu sản phẩm, nhiều hoạt động tư vấn đã diễn ra sôi nổi. Liền sau đó, nhiều khách hàng đã “chốt đơn”, các giao dịch cũng được tiến hành nhanh chóng ngay tại sự kiện. Một số nhà đầu tư tiết lộ nhờ đăng ký giữ chỗ đặt mua từ trước nên họ mới không bỏ lỡ siêu phẩm đầu tư Broadway “hot” nhất thị trường.

Buổi mở bán shophouse Broadway “cán đích” sớm hơn dự kiến bởi khách tham dự phần lớn là người mua thực, đã tìm hiểu dự án từ trước. Ảnh: Vinhomes

Là một trong những khách hàng may mắn “chốt” giao dịch thành công, ông Vũ Đình Thắng cho biết, ông đang đầu tư lớn vào mô hình nhà phố thương mại trong các dự án đại đô thị tại TP.HCM. Theo ông, trong bối cảnh hiện nay nhà phố thương mại đa năng trong các đại đô thị như Vinhomes Grand Park chẳng khác gì “gà đẻ trứng vàng”, là giải pháp đầu tư vừa an toàn vừa sinh lời chắc chắn.

“Dự án nhà phố thương mại Broadway có tiềm năng vượt trội, sản phẩm hạn chế nên thanh khoản tốt trong ngắn hạn là điều không cần bàn cãi. Mặt khác, dư địa bán lẻ khu vực này tiềm năng bậc nhất TP.HCM còn đảm bảo khả năng sinh lời đều đặn cho nhà đầu tư”, ông Thắng chốt lại.

“Ngũ trụ lợi thế” của Broadway

Hầu hết nhà đầu tư tham dự sự kiện đều đánh giá, sở hữu nhà phố Broadway như sở hữu “vàng ròng” trong tay, với ít nhất 5 lợi thế mà khó sản phẩm nào có được.

Trước tiên, dự án là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường hiện nay nằm cạnh kênh đào với cảnh quan đặc sắc, không chỉ mang ý nghĩa phong thuỷ, vượng khí giao thương dồi dào quanh năm mà còn đem tới không khí thoáng mát, không gian, tầm nhìn thơ mộng là điểm đến check in, vui chơi, mua sắm nhộn nhịp.

Nhà phố thương mại Broadway - Vinhomes Grand Park được xem là “siêu phẩm” đầu tư giới hạn dành cho những người sành sỏi. Ảnh phối cảnh dự án

Thứ hai, nhà phố thương mại Broadway sở hữu vị trí có dư địa kinh doanh đặc biệt, sát cạnh các đại tiện ích của Đại đô thị Vinhomes Grand Park như Vinschool, Vinmec, Toà nhà văn phòng 45 tầng, nằm gần Công viên 36ha có quy mô hàng đầu Đông Nam Á và kết nối với các phân khu có tới hàng trăm ngàn cư dân. Vị trí kim cương tạo cho phố thương mại Broadway tệp khách cả nội khu và vãng lai lên tới hàng triệu lượt người, được ví như “cỗ máy in tiền” cho các nhà đầu tư.

Thêm nữa, chuỗi nhà phố thương mại Broadway còn nằm trên giao lộ huyết mạch của cả dự án là Nguyễn Xiển - Long Phước. Từ Broadway có thể dễ dàng kết nối vào tất cả các phân khu sầm uất và giàu có như The Rainbow, The Manhattan, The Manhattan Glory, khu dinh thự siêu sang hay nối vào trục Đại lộ Ánh sáng, ra khu vực Bến du thuyền Manhattan Glory… Lợi thế có 1-0-2 này giúp Broadway trở thành tâm điểm hội tụ của tầng lớp cư dân tinh hoa, giới thượng lưu trong khu vực.

Chưa dừng lại ở đó, bãi đậu xe được bố trí ngay sát cạnh cũng trở thành “đặc quyền”, giúp việc kinh doanh, tiếp đón khách hàng của cả khu phố thương mại Broadway trở nên thuận lợi.

Ngoài ra, với thiết kế 6 tầng cùng lối kiến trúc ấn tượng, nhà phố thương mại Broadway mang tới cho nhà đầu tư nhiều cơ hội kinh doanh nhờ khả năng biến hoá linh hoạt, đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa dạng, từ làm văn phòng cho thuê, nhà hàng cao cấp, quán cafe trên mái cho tới cửa hàng thời trang, phụ kiện…

Các chuyên gia đánh giá, với “ngũ trụ lợi thế” của Broadway, nhà đầu tư có thể an tâm kê cao gối ngủ. Đó cũng là lý do vì sao “bộ sưu tập” giới hạn này tạo sóng thị trường suốt thời gian qua.

Khách hàng mua nhà phố thương mại Broadway sẽ được hưởng chính sách tài chính hấp dẫn và tối ưu bậc nhất thị trường hiện nay. Cụ thể: - Hỗ trợ lãi suất 80% lên tới 18 tháng (hỗ trợ lãi suất sau bàn giao gần 15 tháng) - Hỗ trợ lãi suất 100% lên tới 15 tháng (hỗ trợ lãi suất sau bàn giao 12 tháng) - Chiết khấu trước thanh toán: 8% - Ân hạn gốc dự kiến lên tới 18 tháng - Tặng 01 voucher VinFast trị giá 200.000.000 đồng, áp dụng cho dòng xe VinFast Lux SA2.0

Thế Định