Nhà thầu dồn lực thi công 4 dự án cao tốc Bắc Nam

Công ty TNHH Tập đoàn Định An - nhà thầu đảm nhận 4 gói thầu thuộc 4 dự án cao tốc Bắc - Nam, đang dồn lực thi công không quản ngày đêm để đẩy nhanh tiến độ các gói thầu.

Cam kết hoàn thành đúng tiến độ

Là nhà thầu thi công nhiều gói thầu của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, ông Cao Đăng Hoạt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Định An đã cam kết với Bộ GTVT sẽ đảm bảo hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ. Trong đó hai gói thầu XL11 cao tốc Mai Sơn - QL45 và XL08 cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ hoàn thành trước 31/12/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT.

Nhà thầu thi công dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45

Tại gói thầu XL08 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Hoàng Quang Tâm, Chỉ huy trưởng công trường (nhà thầu Định An) cho biết, đến nay phần việc của đơn vị đã thi công hoàn thành 98% khối lượng theo hợp đồng, riêng hạng mục thảm bê tông nhựa đã hoàn thành 100%.

Nhà thầu đang tập trung thi công các hạng mục phụ trợ như sơn kẻ vạch, hộ lan,… đảm bảo hoàn thành công trình trước 31/12 tới.

Trong khi đó tại gói thầu XL11 của dự án Mai Sơn - QL45, đại diện Ban QLDA Thăng Long (chủ đầu tư) cho biết, nhà thầu thi công đang đảm bảo tiến độ đề ra và sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ.

Nhà thầu hoàn thành thảm nhựa dự án Cam Lộ - La Sơn

Vượt khó khăn dồn lực thi công cao tốc Bắc - Nam

Thời gian qua, các nhà thầu thi công cao tốc Bắc Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai như: Giá các loại nguyên vật liệu phục vụ thi công (xăng dầu, sắt thép, cát,…) tăng phi mã, dịch bệnh Covid-19...

Tuy nhiên, ông Cao Đăng Hoạt cho biết để đảm bảo tiến độ dự án đơn vị đang dồn mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công tại các gói thầu do đơn vị tham gia, đặt tiến độ dự án lên hàng đầu.

Tại gói thầu XL04 - cầu Mỹ Thuận 2, ông Bùi Văn Thành - Chỉ huy trưởng công trường (Tập đoàn Định An) cho biết, phần việc của đơn vị tại gói thầu này đã hoàn thành 90% khối lượng theo hợp đồng.

Toàn bộ kết cấu phần cầu dẫn cầu Mỹ Thuận 2 do Định An thi công đã hoàn thành, nhà thầu đang tiến hành thảm bê tông nhựa mặt cầu và triển khai lắp đặt khoảng 100m lan can còn lại.

Đối với phần đường dẫn hai đầu cầu, nhà thầu cũng đã hoàn thành thi công lớp K98, đang tiến hành thi công lớp base. Tất cả phần việc do Tập đoàn Định An thi công sẽ đảm bảo hoàn thành trong tháng 12 này.

Đối với thầu XL-02 cao tốc QL45 - Nghi Sơn dù tới tháng 8/2023 mới phải hoàn thành. Tuy nhiên tranh thủ thời gian thời tiết thuận lợi, nhà thầu đang được gấp rút tổ chức thi công, xử lý đất yếu để đảm bảo tiến độ đề ra.

Nhà thầu này cũng kết sẽ đảm bảo hoàn thành phần việc tại gói thầu XL02 - cao tốc QL45 - Nghi Sơn trước ngày 10/8/2023 theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư là Ban QLDA2.

Tại dự án cầu Mỹ Thuận 2, đại diện Ban QLDA7 (chủ đầu tư) cho biết, dự án được chia thành 5 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu đầu tiên (XL01) được khởi công từ đầu tháng 3/2020. Theo kế hoạch, gói thầu muộn nhất của dự án sẽ hoàn thành trong năm 2023. Đến nay, sau hơn 2 năm tổ chức thi công, tổng sản lượng xây lắp của dự án đạt khoảng 2.141 tỷ đồng (đạt 66,28% giá trị hợp đồng), vượt so với kế hoạch 1,26%.

Tại gói thầu XL04, liên danh nhà thầu Định An - Trung Chính - Nhạc Sơn đã thi công xong 14/14 mố trụ, hoàn thành 13/14 bản mặt cầu.

Đối với phần đường dẫn,các nhà thầu đã thi công đắp nền đường K95 được hơn 22.000m3,đắp cát nền đường K98 đạt 1.000 m3, đang chuẩn bị thi công thử lớp cấp phối đá dăm.

Đến nay, giá trị thi công của nhà thầu đạt khoảng 334 tỷ đồng, đạt 90% giá trị hợp đồng, tiến độ gói thầu đảm bảo theo kế hoạch và sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới.

Doãn Phong