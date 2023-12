{"article":{"id":"2223570","title":"Nhạc bolero trở thành Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại","description":"Ngày 5/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh bolero là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.","contentObject":"<p>Theo <em>PL. Prensa Latina </em>đưa tin, tại phiên họp lần thứ 18 của Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tổ chức tại thành phố Kasane, phía Bắc Botswana, UNESCO đã chính thức ghi danh <a href=\"https://vietnamnet.vn/bolero-tag16386388079570361593.html\">bolero l</a>à Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại theo hồ sơ đề nghị của Cuba và Mexico.</p>

<p>Đại sứ Cuba tại UNESCO Yahima Esquivel khẳng định bolero không chỉ là một loại hình nghệ thuật mà còn là sự pha trộn giữa các nền văn hóa và ngôn ngữ, giữa văn hóa châu Âu, nhịp điệu châu Phi và bản sắc Mỹ Latin.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/son-cubano-1012.jpg?width=768&s=9t7or6upcyXxnYhXpCUS0g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/son-cubano-1012.jpg?width=1024&s=Q0Eir2jicd3_RKPyq__qhA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/son-cubano-1012.jpg?width=0&s=z86bS4B5vyqCrQqGeucCbA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/son-cubano-1012.jpg?width=768&s=9t7or6upcyXxnYhXpCUS0g\" alt=\"son cubano.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/son-cubano-1012.jpg?width=260&s=IK1YcTcVdcNMb5whU9egiQ\"></picture>

<figcaption>Lịch sử của bolero ở Cuba bị ảnh hưởng bởi sự phổ biến của phong cách âm nhạc son cubano truyền thống. </figcaption>

</figure>

<p>Bolero là một loại hình thanh nhạc, nhạc cụ và khiêu vũ bắt nguồn từ thành phố Santiago de Cuba từ cuối thế kỷ XIX và lan rộng khắp Cuba. </p>

<p>Theo nhà nghiên cứu Luis Antonio trong quyển sách nói về lịch sử của dòng nhạc bolero tại Cuba (Historia del bolero cubano), bản nhạc bolero đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1883 do chính nhạc sĩ José Pepe Sánchez sáng tác mang tựa đề <em>Me Entristeces, Mujer</em> mà sau này người ta thường hay gọi một cách ngắn gọn là <em>Tristezas</em> (<em>Những nỗi buồn</em>).</p>

<p><strong>Carlos, Marta - \"Tristezas':</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UZJ1.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Khai sinh từ Cuba, dòng nhạc bolero sau đó đã nhanh chóng lan tỏa ra nước ngoài và bén rễ tại các quốc gia Nam Mỹ và ở vùng biển Caribê, tiêu biểu nhất là Puerto Rico. Riêng tại Mexico, dòng nhạc bolero chính thức ra đời vào đầu những năm 1920, thời mà các tác giả Trung Mỹ lao vào phong trào sáng tác theo thể điệu này. Bản nhạc bolero đầu tiên nổi tiếng trên khắp Nam Mỹ là bài<em> Lágrimas Negras </em>do nhạc sĩ Miguel Matamoros sáng tác vào năm 1929. Bản thứ hai là <em>El Manisero</em>, ghi âm vào năm 1930, cả hai bài phá kỷ lục số bán với hơn một triệu bản.</p>

<p>Sức hấp dẫn của bolero không chỉ nằm trong giai điệu tình tứ ngọt ngào mà còn nằm trong nhịp điệu du dương lãng mạn, có thể hoà quyện nuôi dưỡng nhiều dòng nhạc khác.</p>

<p><strong>Hồ Quang Tám, Dương Yến Ngọc - 'Chiều mưa biên giới': </strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00TARU.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<article class=\"ck-cms-wiki-news-full vnn-template-noneditable article-edit\" id=\"vnn-editor-1701832858558\" data-temp=\"template16\" data-id=\"2222136\"><a href=\"/tim-cach-bao-ve-di-san-song-2222136.html\" class=\"summary__image\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tim-cach-bao-ve-di-san-van-hoa-song-948.jpg?width=0&s=i_k-8GYa7JqYVk3r3FOSvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/tim-cach-bao-ve-di-san-van-hoa-song-948.jpg?width=260&s=4grrP_LUOCGHs9GNBLUGgw\" alt=\"\"></picture></a>

<div class=\"summary__content\"><a class=\"summary__content-title\" href=\"/tim-cach-bao-ve-di-san-song-2222136.html\">Tìm cách bảo vệ 'di sản văn hoá sống'</a><span class=\"summary__content-desc\">Các chuyên gia cho rằng bảo vệ \"di sản văn hóa sống\" - người nắm giữ di sản là điều quan trọng để xây dựng, phát triển đời sống văn hóa bền vững.</span></div>

</article>","displayType":1,"options":65536,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhac-bolero-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-2223570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhac-bolero-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-1010.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/nhac-bolero-tro-thanh-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cua-nhan-loai-1011.jpg","updatedDate":"2023-12-06T16:38:02","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"06/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222371","title":"Tái hiện ca cảnh Ví, Giặm về chí sĩ Phan Bội Châu tại Nhật Bản","description":"Chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ 'Ngày Việt Nam tại Nhật Bản' đã tái hiện ca cảnh Ví, Giặm về tình bạn đẹp của chí sĩ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba Sakitaro.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-hien-ca-canh-vi-giam-ve-chi-si-phan-boi-chau-tai-nhat-ban-2222371.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tai-hien-ca-canh-vi-giam-ve-chi-si-phan-boi-chau-tai-nhat-ban-849.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:17:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221900","title":"Đưa Xòe Thái và Cồng chiêng Tây Nguyên đến với cộng đồng","description":"Trong không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Hà Nội, các nghệ nhân dân gian đã có màn diễn xướng, chia sẻ về thực hành di sản văn hóa đặc biệt của đồng bào Tây Bắc (Xòe Thái) và Tây Nguyên (cồng chiêng).","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dua-xoe-thai-va-cong-chieng-tay-nguyen-den-voi-cong-dong-2221900.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/dua-xoe-thai-va-cong-chieng-tay-nguyen-den-voi-cong-dong-339.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:24:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221300","title":"Nhiều người bắc ghế hầu Thánh mà không biết hầu ai","description":"Nghệ nhân ưu tú Đặng Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam cho rằng vẫn có những biến tướng của Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu, nhiều người bắc ghế hầu thánh mà không biết hầu ai.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhieu-nguoi-bac-ghe-hau-thanh-ma-khong-biet-hau-ai-2221300.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nhieu-nguoi-bac-ghe-hau-thanh-ma-khong-biet-hau-ai-177.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221013","title":"Tái hiện không gian xưa bên di sản thế giới Thành nhà Hồ","description":"Với mong muốn giúp du khách có nhiều trải nghiệm thú vị, Trung tâm bảo tồn di sản thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) đã trưng bày một không gian văn hóa nông cụ thân thuộc của làng quê Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tai-hien-khong-gian-xua-ben-di-san-the-gioi-thanh-nha-ho-o-thanh-hoa-2221013.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tai-hien-khong-gian-xua-ben-di-san-the-gioi-thanh-nha-ho-487.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T10:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220903","title":"20 năm nhìn lại việc thực hiện công ước bảo vệ di sản phi vật thể của UNESCO","description":"Từ năm 2005, khi bắt đầu tham gia Công ước 2003, Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong việc thực hiện và thúc đẩy sự phát triển của Công ước tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/20-nam-nhin-lai-viec-thuc-hien-cong-uoc-bao-ve-di-san-phi-vat-the-cua-unesco-2220903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/20-nam-nhin-lai-viec-thuc-hien-cong-uoc-bao-ve-di-san-phi-vat-the-cua-unesco-1471.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220885","title":"Tận mắt chứng kiến mô hình thu nhỏ của điện Kính Thiên","description":"Điện Kính Thiên là tòa điện thiết triều, nằm chính giữa trung tâm Cấm thành của Kinh đô Thăng Long thời Lê sơ.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tan-mat-chung-kien-mo-hinh-thu-nho-cua-dien-kinh-thien-2220885.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/29/tan-mat-chung-kien-mo-hinh-thu-nho-cua-dien-kinh-thien-1479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T22:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220093","title":"Bí ẩn điện Kính Thiên được giải mã","description":"Những hình ảnh, mô hình phục dựng điện Kính Thiên sẽ được giới thiệu tới công chúng trong trưng bày mới nhất tại Bảo tàng Hà Nội.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bi-an-dien-kinh-thien-duoc-giai-ma-2220093.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/bi-an-dien-kinh-thien-duoc-giai-ma-391.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T10:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218114","title":"Nghe di sản Hát Xoan Phú Thọ giữa lòng Hồ Văn","description":"Tối 22/11, tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám, đoàn Nghệ thuật Hát Xoan tỉnh Phú Thọ đã biểu diễn các bài thuộc chương hát Hội: Bỏ Bộ, Xin Huê Đố Huê, Mó Cá…","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nghe-di-san-hat-xoan-phu-tho-giua-long-ho-van-2218114.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/23/nghe-di-san-hat-xoan-phu-tho-giua-long-ho-van-329.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-23T10:32:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218034","title":"Việt Nam trúng cử là thành viên Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027","description":"Việt Nam đã trúng cử vị trí thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 phiếu, đứng thứ nhất trong nhóm châu Á-Thái Bình Dương.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-trung-cu-la-thanh-vien-uy-ban-di-san-the-gioi-nhiem-ky-2023-2027-2218034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/22/viet-nam-trung-cu-la-thanh-vien-uy-ban-di-san-the-gioi-nhiem-ky-2023-2027-1455.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-22T23:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217130","title":"Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia được tìm thấy trong cuộc khai quật văn hoá Óc Eo","description":"Cuộc khai quật khu di tích Óc Eo - Ba Thê, Nền Chùa đã tìm thấy hàng triệu hiện vật, trong đó có 2 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại phòng trưng bày văn hoá Óc Eo (tỉnh An Giang).","displayType":1,"category":{"name":"Di sản","detailUrl":"/thong-tin-unesco/di-san","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thong-tin-unesco/di-san","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00006I","00006S","00006A","00006O","00006P","00006D"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chiem-nguong-bao-vat-quoc-gia-duoc-tim-thay-trong-cuoc-khai-quat-van-hoa-oc-eo-2217130.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/chiem-nguong-bao-vat-quoc-gia-duoc-tim-thay-trong-cuoc-khai-quat-van-hoa-oc-eo-641.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T12:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217227","title":"Hai thầy trò cùng được vinh danh vì đóng góp cho di sản văn hoá","description":"Ông Hoàng Minh Quân và bà Nguyễn Thị Bẩy - hai thủ nhanh, hai thầy trò cùng được Hội Di sản Văn hoá Việt Nam vinh danh vì những đóng góp cho di sản văn hoá.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-thay-tro-cung-duoc-vinh-danh-vi-dong-gop-cho-di-san-van-hoa-2217227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/21/hai-thay-tro-cung-duoc-vinh-danh-vi-dong-gop-cho-di-san-van-hoa-437.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-21T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216363","title":"Đề xuất xây dựng Bảo tàng Kéo co Việt Nam","description":"Trưởng ban Quản lý di tích đền Trấn Vũ đề xuất đầu tư, tu bổ, tôn tạo tổng thể di tích gắn với việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích, bố trí quỹ đất phục vụ việc xây dựng Bảo tàng Kéo co Việt Nam tại phường Thạch Bàn.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-xay-dung-bao-tang-keo-co-viet-nam-2216363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/de-xuat-xay-dung-bao-tang-keo-co-viet-nam-622.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T14:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216346","title":"Sức sống mới của Hà Nội từ những nguồn lực văn hoá","description":"“Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội - một trong những sáng kiến mà Hà Nội cam kết thực hiện, là ví dụ điển hình cho thấy sự thành công của thành phố trong việc hiện thực hóa tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Việt Nam”, bà Ramla Khalidi nhấn mạnh.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/suc-song-moi-cua-ha-noi-tu-nhung-nguon-luc-van-hoa-2216346.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/18/suc-song-moi-cua-ha-noi-tu-nhung-nguon-luc-van-hoa-578.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-18T13:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2216020","title":"Óc Eo - Ba Thê dấu ấn nền 'đô thị cổ'","description":"Kết quả khai quật tại khu di tích Óc Eo - Ba Thê đã phát hiện được nhiều vấn đề khoa học mới, minh chứng rõ ràng và thuyết phục hơn về đặc điểm, tính chất của “đô thị cổ”.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/oc-eo-ba-the-dau-an-nen-do-thi-co-2216020.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/17/oc-eo-ba-the-dau-an-nen-do-thi-co-812.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-17T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215637","title":"Khán giả Pháp thích thú với dân ca Ví, Giặm của Việt Nam","description":"Hơn 300 khách mời quốc tế và kiều bào tham dự chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Việt Nam tại Pháp 2023 rất hào hứng khi nghe phần biểu diễn dân ca Ví, Giặm của nghệ sĩ Thanh Phong.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khan-gia-phap-thich-thu-voi-dan-ca-vi-giam-cua-viet-nam-2215637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/16/khan-gia-phap-thich-thu-voi-dan-ca-vi-giam-cua-viet-nam-1616.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-16T23:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2215157","title":"Sẽ có bảo tàng, công viên văn hoá nghệ thuật Văn Cao","description":"Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Việt Nam sẽ đẩy nhanh việc thành lập Viện nghiên cứu và Bảo tàng Văn Cao, xây dựng công viên văn hóa nghệ thuật Văn Cao tại Nam Định.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/se-co-bao-tang-cong-vien-van-hoa-nghe-thuat-van-cao-2215157.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/15/se-co-bao-tang-cong-vien-van-hoa-nghe-thuat-van-cao-1137.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-15T19:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2214412","title":"Khơi dòng di sản văn hóa hai bên bờ sông Hồng","description":"Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm tuyến tàu di sản tới Nhà máy xe lửa Gia Lâm và triển lãm pavilion 'Sắp đặt nước và di sản tháp nước Hàng Đậu' tại 'Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023'.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-dong-di-san-van-hoa-hai-ben-bo-song-hong-2214412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/13/khoi-dong-di-san-van-hoa-hai-ben-bo-song-hong-1396.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-13T18:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2213479","title":"Khám phá văn hóa Việt qua các hoạt động trải nghiệm đa giác quan tại Pháp","description":"Chương trình 'Ngày Việt Nam tại Pháp 2023' mang đến trải nghiệm văn hóa đa giác quan thông qua nhiều hoạt động như thưởng thức Phở Thìn, chơi nhạc cụ dân tộc, mặc cổ phục và làm tranh dân gian.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/van-hoa-viet-qua-cac-hoat-dong-trai-nghiem-da-giac-quan-o-ngay-viet-nam-tai-phap-2213479.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/10/kham-pha-van-hoa-viet-qua-cac-hoat-dong-trai-nghiem-da-giac-quan-tai-phap-1240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-10T19:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2211765","title":"Ngày Việt Nam tại Pháp 2023, nhịp cầu văn hoá thắt chặt tình hữu nghị","description":"Ngày Việt Nam tại Pháp 2023 giới thiệu bạn bè quốc tế hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thanh bình, mến khách, phát triển năng động và giàu truyền thống văn hóa.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngay-viet-nam-tai-phap-202-nhip-cau-van-hoa-that-chat-tinh-huu-nghi-2211765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/7/trong-khong-gian-van-hoa-viet-nam-cac-nghe-nhan-huong-dan-khach-tham-quan-trai-nghiem-nhieu-loai-hinh-van-hoa-dac-sac-anh-bo-ngo-29.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-07T00:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209448","title":"Mong mỏi các thanh đồng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ đúng nề nếp","description":"Với kinh nghiệm là người thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và ở góc độ là cơ quan nghiên cứu, ông Hoàng Minh Quân rất mong muốn tạo nên một mô hình đào tạo để đưa di sản này vào nề nếp.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mong-moi-cac-thanh-dong-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-dung-ne-nep-2209448.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/mong-moi-cac-thanh-dong-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-tam-phu-dung-ne-nep-638.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-01T11:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209359","title":"Hội An, Đà Lạt chính thức trở thành Thành phố sáng tạo UNESCO","description":"Sau Hà Nội, thêm 2 thành phố nữa của Việt Nam được công nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo UNESCO là Đà Lạt trong lĩnh vực âm nhạc và Hội An trong lĩnh vực Thủ công và nghệ thuật dân gian.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hoi-an-da-lat-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-sang-tao-unesco-2209359.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/31/hoi-an-da-lat-chinh-thuc-tro-thanh-thanh-pho-sang-tao-unesco-1103.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-31T18:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2208256","title":"Cao nguyên đá Đồng Văn lần 3 đón danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu","description":"Tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu thành viên mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cao-nguyen-da-dong-van-lan-3-don-danh-hieu-cong-vien-dia-chat-toan-cau-2208256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/29/cao-nguyen-da-dong-van-lan-3-don-danh-hieu-cong-vien-dia-chat-toan-cau-957.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-29T16:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2204153","title":"30 năm hành trình phụng sự của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam","description":"Sáng 19/10, Hội nghị quốc tế với chủ đề 'Vai trò đóng góp của các Hội UNESCO đối với sự phát triển của quốc gia và hợp tác quốc tế' đã diễn ra tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/30-nam-hanh-trinh-phung-su-cua-lien-hiep-cac-hoi-unesco-viet-nam-2204153.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/19/30-nam-hanh-trinh-phung-su-cua-lien-hiep-cac-hoi-unesco-viet-nam-944.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-19T16:50:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2203241","title":"Festival Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn","description":"Sáng 17/10, tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia đền Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) đã diễn ra hoạt động thực hành diễn xướng tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ.","displayType":1,"category":{"name":"UNESCO","detailUrl":"/van-hoa/unesco","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa/unesco","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/festival-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-thuong-ngan-2203241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/17/festival-thuc-hanh-tin-nguong-tho-mau-thuong-ngan-1447.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-17T18:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2199096","title":"Màn tranh tài đẹp mắt tại giải đua thuyền hồ Tây","description":"Hơn 600 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên vừa có những màn tranh tài quyết liệt tại Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2023 trong ngày 7/10.","displayType":19,"category":{"name":"Văn hóa","detailUrl":"/van-hoa","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/van-hoa","relatedIds":["00002R","00087I","00002T","00006I"],"subIds":["00087U","00002R","00002T","00006I","00087I"],"description":"","medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"","description":"","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-tranh-tai-dep-mat-tai-giai-dua-thuyen-ho-tay-2199096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/10/7/nhung-pha-tranh-tai-quyet-liet-tai-giai-dua-thuyen-tren-ho-tay-1011.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-10-07T13:53:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa