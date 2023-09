Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam cho biết, tang lễ nhạc sĩ Vũ Duy Cương sẽ được tổ chức vào 7h15 ngày 9/9 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Nhạc sĩ Vũ Duy Cương sinh năm 1953 từng học Đại học Sư phạm II khoa Lý (1969-1971), diễn viên Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (1971-1986), học Nhạc viện Hà Nội nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (1986-1990), công tác tại Cục Nghệ thuật Biểu diễn (1991-2008), là Chánh văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam (2008-2015), Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa VIII và khóa IX.

Nhạc sĩ Vũ Duy Cương.

Tác phẩm tiêu biểu của nhạc sĩ Vũ Duy Cương gồm giao hưởng thơ: Chân trời bến đợi, Sinh sôi, Mầm sống; nhạc thính phòng: 7 biến tấu cho piano, Sonate cho piano, violon, violoncelle; nhạc cụ dân tộc: Độc tấu nguyệt và dàn nhạc dân tộc Làng chài, hòa tấu dàn nhạc dân tộc Cầu phúc; các hợp xướng: Tiếng hát non xa, Lên non, Hương đời lời ru; các ca khúc: Bài ca non sông, Phố phường Hà Nội, Trăng xuân, Trai rừng, Chợ phiên, Mai em lại về, Tình khúc mùa xuân, Cái cò đi đón cơn mưa, Đêm đừng vội đi…

'Bài ca non sông':