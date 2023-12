{"article":{"id":"2226317","title":"Nhận định bóng đá Dortmund vs PSG: Trông vào Mbappe","description":"PSG phải thắng Dortmund để tự quyết trong cuộc đua giành vé vòng 1/8 Cúp C1, và Kylian Mbappe được kỳ vọng tỏa sáng trên sân khách.","contentObject":"<p align=\"justify\">Hai tuần trước, <a href=\"https://vietnamnet.vn/psg-tag17780649405925799838.html\" target=\"_blank\"><strong>PSG</strong></a> có cơ hội giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League khi tiếp Newcastle trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.</p>

<p align=\"justify\">Đội quân của HLV Luis Enrique không hoàn thành mục tiêu khi phải chia điểm với đại diện bóng đá Anh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dortmund-psg-nhan-dinh-bong-da-188.jpg?width=768&s=4FM7EG_WEBmB4wFvUwkatw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dortmund-psg-nhan-dinh-bong-da-188.jpg?width=1024&s=qT8gHFh6oXIyq7RQZnE4uQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dortmund-psg-nhan-dinh-bong-da-188.jpg?width=0&s=X5fPCtENyjOhC94Ez9msCA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dortmund-psg-nhan-dinh-bong-da-188.jpg?width=768&s=4FM7EG_WEBmB4wFvUwkatw\" alt=\"dortmund psg nhan dinh bong da.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/dortmund-psg-nhan-dinh-bong-da-188.jpg?width=260&s=Sxu5CJ4oHxNnPo_-AKbvPA\"></picture>

<figcaption>PSG phải thắng để có vé đi tiếp</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Thậm chí, phải nhờ đến sự ưu ái của trọng tài chính và tổ VAR để PSG thoát thua, khi Kylian Mbappe ghi bàn từ chấm 11 m ở phút 90.</p>

<p align=\"justify\">Phong độ của PSG ở Champions League mùa này không thực sự tốt. Bản thân <a href=\"https://vietnamnet.vn/kylian-mbappe-tag16373369271706283488.html\" target=\"_blank\"><strong>Mbappe</strong></a> cũng vậy.</p>

<p align=\"justify\">Cho đến nay, Mbappe mang hai hình ảnh khác nhau giữa sân nhà và sân khách. Anh chưa ghi bàn khi rời Paris, bỏ lỡ cả những tình huống đội mặt thủ môn đối phương.</p>

<p align=\"justify\">Khi mà Newcastle có cơ hội chiến thắng Milan trên sân nhà, PSG buộc phải đánh bại Borussia Dortmund trong chuyến làm khách ở Đức.</p>

<p align=\"justify\">Một trận hòa không đủ với PSG. Trong trường hợp Newcastle có 3 điểm và trận đấu trên sân Signal Iduna Park bất phân thắng bại, nhà giàu mới nổi của Ngoại hạng Anh sẽ đi tiếp.</p>

<p align=\"justify\">Sau khi không ghi bàn trong 2 lượt đầu, Dortmund gây bất ngờ khi sớm giành chiếc vé đầu tiên ở bảng F để vào vòng 16 CLB mạnh nhất <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/bong-da-quoc-te\" target=\"_blank\"><strong>bóng đá</strong></a> châu Âu mùa 2023-24.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mbappe-psg-dortmund-cup-c1-189.jpg?width=768&s=mzWtaXHC7zDuLskFB8-rPg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mbappe-psg-dortmund-cup-c1-189.jpg?width=1024&s=UaXnMoTORwVrNVvRSMhgAQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mbappe-psg-dortmund-cup-c1-189.jpg?width=0&s=nyq_F60S_iaJCcDDVS-pBA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mbappe-psg-dortmund-cup-c1-189.jpg?width=768&s=mzWtaXHC7zDuLskFB8-rPg\" alt=\"mbappe psg dortmund cup c1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mbappe-psg-dortmund-cup-c1-189.jpg?width=260&s=7mCxZte-qjAOsmR7-A9TUw\"></picture>

<figcaption>Mbappe vẫn chưa ghi bàn sân khách ở Champions League mùa này</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Dortmund chỉ cần 1 điểm để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng, cùng lợi thế quan trọng khi đá vòng 1/8.</p>

<p align=\"justify\">Có thể thấy, đội quân của Edin Terzic rất thoải mái về mặt tinh thần khi bước vào 90 phút cuối cùng vòng bảng.</p>

<p align=\"justify\">Chấn thương của Fabian Ruiz và Ousmane Dembele ngồi nhà vì án treo giò buộc Luis Enrique phải đưa ra điều chỉnh về lối chơi. Phía bên kia, Dortmund cũng mất Emre Can cùng một loạt gương mặt khác.</p>

<p align=\"justify\">Trận đấu được chờ đợi sẽ sôi nổi. Nếu Mbappe vượt qua tâm lý sân khách, cùng với sựt tác động khác từ trọng tài, PSG có quyền nghĩ về 3 điểm và chiếc vé vòng sau.</p>

<p align=\"justify\"><b>Lực lượng: </b></p>

<p align=\"justify\"><b>Dortmund:</b> Emre Can bị treo giò. Haller, Nmecha, Duranville, Moukoko, Ryerson chấn thương.</p>

<p align=\"justify\"><b>PSG: </b>Ousmane Dembele bị treo giò. Keylor Navas, Kimpembe, Nuno Mendes, Fabian Ruiz chấn thương.</p>

<p align=\"justify\"><b>Đội hình dự kiến: </b></p>

<p align=\"justify\"><b>Dortmund (4-2-3-1):</b> Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Ozcan; Reus, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug.</p>

<p align=\"justify\"><b>PSG (4-3-3):</b> Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Lee Kang-in, Kolo Muani, Mbappe.</p>

<p align=\"justify\"><i>Tỷ lệ trận đấu: PSG chấp 1/2</i></p>

<p align=\"justify\"><i>Tỷ lệ bàn thắng: 3</i></p>

<p align=\"justify\"><i>Dự đoán: 1-2</i>.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702425594528\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2226057\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226057.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-hom-nay-13122023-120.jpg?width=0&s=jMkm2bV5tURwzubVgjWBVQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-hom-nay-13122023-120.jpg?width=260&s=_6xhM5MpMKBtrpaixY0cRQ\" alt=\"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023: MU bật bãi khỏi C1\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ket-qua-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226057.html\">Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023: MU bật bãi khỏi C1</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2190725\"><a href=\"/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg?width=0&s=jd1EBumwU09gvgLZF5kSsQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg?width=260&s=lDOe1FexikmlJ3yMHIiIHA\" alt=\"Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html\">Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.</div>

</div>

</article>

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2226064\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-moi-nhat-2226064.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-801.jpg?width=0&s=gr6eHVpqMuQGnn3YYRiFpA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-801.jpg?width=260&s=e0SPCRDPetg63NqQxDDuqA\" alt=\"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-moi-nhat-2226064.html\">Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-vong-bang-cup-c1-2226317.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-trong-vao-mbappe-186.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nhan-dinh-bong-da-dortmund-vs-psg-trong-vao-mbappe-187.jpg","updatedDate":"2023-12-13T07:06:29","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"13/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2226332","title":"MU mất khoản tiền khủng khi bị loại khỏi Champions League","description":"MU mất khoản tiền lớn sau khi bị hất cẳng khỏi Champions League theo cách đầy thảm hại với trận thua 0-1 Bayern Munich ngay trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-2226332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-mat-khoan-tien-khung-khi-bi-loai-khoi-champions-league-230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:26:02","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226048","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 13/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226048.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-13122023-758.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226057","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023: MU bật bãi khỏi C1","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 13/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-13-12-2023-2226057.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-hom-nay-13122023-120.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226064","title":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12","description":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 13/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-moi-nhat-2226064.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-801.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226314","title":"MU bị loại khỏi Cúp C1, Ten Hag lớn tiếng thanh minh","description":"MU thua Bayern Munich 0-1 và chia tay Cúp C1, thậm chí rời khỏi đấu trường châu Âu, Erik ten Hag vẫn cố gắng biện minh khó nghe.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bien-minh-khi-mu-thua-bayern-munich-o-cup-c1-2226314.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/mu-bi-loai-khoi-cup-c1-ten-hag-lon-tieng-thanh-minh-165.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T06:10:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226312","title":"Copenhagen lập kỳ tích vào vòng 1/8 Champions League","description":"Kết quả bóng đá - Xuất sắc đánh bại Galatasaray 1-0 ở lượt cuối, FC Copenhgen tạo nên cơn địa chấn khi lần đầu tiên góp mặt tại vòng đấu loại trực tiếp Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-copehagen-1-0-galatasaray-vong-bang-champions-league-2226312.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/copenhagen-lap-ky-tich-vao-vong-18-champions-league-135.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226256","title":"Tuyển Việt Nam: Quang Hải mang điềm lành, ông Troussier cần thêm gì?","description":"Quang Hải đang trên đường trở lại phong độ đỉnh cao trong màu áo CAHN ở V-League 2023/2024. Tuy nhiên, ông Troussier cần nhiều hơn nữa từ tiền vệ tuyển Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-viet-nam-quang-hai-mang-diem-lanh-ong-troussier-con-can-2226256.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/cahn-2-1233-1625.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226219","title":"Thua Bayern Munich, MU bị loại khỏi Champions League","description":"Kết quả bóng đá - MU tiếp tục thể hiện phong độ kém cỏi khi thua 0-1 trước Bayern Munich, qua đó khép lại Champions League với vị trí bét bảng A.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-mu-0-1-bayern-munich-vong-bang-champions-league-2226219.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/truc-tiep-mu-0-1-bayern-munich-coman-xe-luoi-quy-do-h2-122.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2190725","title":"Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 2023/24 hôm nay","description":"Bảng xếp hạng Cup C1 - Cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải bóng đá UEFA Champions League mùa giải 2023-24, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-cup-c1-mua-giai-2023-24-2190725.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/9/17/bang-xep-hang-uefa-champions-league-2023-24-651.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226065","title":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 13/12: MU bị loại","description":"Kết quả bóng đá Cup C1 hôm nay 13/12 - Cập nhật nhanh kết quả bóng đá Cup C1 2023/2024 mới nhất tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-cup-c1-hom-nay-13-12-2226065.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/ket-qua-bong-da-cup-c1-hom-nay-1312-111.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T04:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226310","title":"Nketiah 'nổ súng', Arsenal bị PSV níu chân","description":"Kết quả bóng đá - Tung ra sân đội hình hai, Arsenal chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trên sân PSV ở lượt cuối vòng bảng Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-psv-1-1-arsenal-vong-bang-champions-league-2226310.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/nketiah-no-sung-arsenal-bi-psv-niu-chan-59.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T02:48:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226267","title":"Kết nối tinh hoa Võ thuật tại TPHCM","description":"Sáng 12/12, tại Trung tâm HL & TĐ TDTT TP.HCM diễn ra buổi giới thiệu chương trình Liên hoan Võ thuật TP.HCM 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lien-hoan-vo-thuat-tp-hcm-2023-noi-ket-noi-tinh-hoa-vo-thuat-2226267.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ket-noi-tinh-hoa-vo-thuat-tai-tphcm-1586.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T23:21:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226241","title":"Tin dữ ập đến Chelsea, Reece James nghỉ 4 tháng","description":"Đội trưởng Chelsea - Reece James sẽ phải xa sân cỏ 4 tháng, sau khi dính chấn thương gân khoeo nghiêm trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-du-ap-den-chelsea-reece-james-nghi-4-thang-2226241.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tin-du-ap-den-chelsea-reece-james-nghi-4-thang-1420.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T21:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226220","title":"Giải bóng đá nữ VĐQG 2023: 'Nóng' cuộc đua vô địch","description":"TP.HCM I, Hà Nội l, Than KSVN đều có chiến thắng ở vòng 9 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2023, khiến cuộc đua vô địch trở nên kịch tính.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-nong-cuoc-dua-vo-dich-2226220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giai-bong-da-nu-vdqg-2023-nong-cuoc-dua-vo-dich-1378.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:50:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226209","title":"Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong nỗi nhớ Thanh Thúy","description":"Trần Thị Thanh Thúy vắng mặt, còn Hoàng Thị Kiều Trinh bỏ ngỏ khả năng thi đấu, khiến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp khó tại giải vô địch các CLB thế giới 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-dau-vakifbank-12h-ngay-13-12-2226209.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tuyen-bong-chuyen-nu-viet-nam-trong-noi-nho-thanh-thuy-1345.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:16:10","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2226217","title":"Chelsea bất ngờ thanh lý Conor Gallagher","description":"Chelsea sẵn sàng để Conor Gallagher rời CLB ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, dù tiền vệ người Anh đang chơi tốt và mới đeo băng thủ quân ở trận đấu gần nhất.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chelsea-bat-ngo-thanh-ly-conor-gallagher-2226217.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chelsea-bat-ngo-thanh-ly-conor-gallagher-1324.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T20:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226120","title":"HLV Võ Đình Tân từ chức, Khánh Hoà khó chồng khó","description":"Ít ngày sau thất bại 0-2 trước Bình Dương trên sân nhà ở vòng 5 V-League 2023/2024, HLV Võ Đình Tân quyết định rời ghế nóng CLB Khánh Hoà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hlv-vo-dinh-tan-tu-chuc-khanh-hoa-kho-chong-kho-2226120.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hlv-vo-dinh-tan-tu-chuc-khanh-hoa-kho-chong-kho-983.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225947","title":"Man City vung tiền ký ‘bom tấn’ chuyển nhượng thay Haaland","description":"Man City được loan báo chuẩn bị tiền để tìm người thay Erling Haaland ở chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2024) sau khi chấn sút Na Uy dính chấn thương.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-2225947.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/man-city-vung-tien-tim-bom-tan-chuyen-nhuong-thay-haaland-452.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225938","title":"Ba lý do Bayern Munich loại MU khỏi Cúp C1","description":"Sớm giành chiếc vé vào vòng knock-out, Bayern Munich vẫn được đánh giá cao hơn và nhiều khả năng hất văng MU khỏi đấu trường Cúp C1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/3-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-2225938.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ba-ly-do-bayern-munich-loai-mu-khoi-cup-c1-385.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225905","title":"Zidane nói thật lý do từ chối dẫn dắt MU","description":"Zidane một lần nữa được đồn đại có thể đến MU thay Erik ten Hag nhưng cựu thuyền trưởng Real Madrid nói thật lý do vì sao từ chối ‘ghế nóng’ ở Old Trafford.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-2225905.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/zidane-noi-that-ly-do-tu-choi-dan-dat-mu-303.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225887","title":"MU mất tinh thần vì chiến tích vòng bảng Cúp C1 của Bayern Munich","description":"MU chưa đá đã toát mồ hôi vì chiến tích vòng bảng Cúp C1 khó tin của Bayern Munich, trước cuộc quyết đấu ở Old Trafford lúc 3h ngày 13/12.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-mat-tinh-than-vi-chien-tich-vong-bang-cup-c1-cua-bayern-munich-2225887.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mu-mat-tinh-than-vi-chien-tich-vong-bang-cup-c1-cua-bayern-munich-237.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225855","title":"Ronaldo ghi bàn thứ 50 trong năm 2023, Al Nassr vào bán kết","description":"Kết quả bóng đá - Cristiano Ronaldo cán mốc 50 bàn thắng trong năm 2023, góp công vào chiến thắng 5-2 của Al Nassr trước Al Shabab, ở tứ kết King's Cup 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-al-shabab-2-5-al-nassr-ronaldo-ghi-ban-thu-50-trong-2023-2225855.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ronaldo-ghi-ban-thu-50-trong-nam-2023-al-nassr-thang-5-sao-132.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:18:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2225617","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/12/2023: MU 'tử chiến' Bayern Munich","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 12/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-12-12-2023-2225617.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-12122023-mu-tu-chien-bayern-munich-710.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225639","title":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 12/12: MU tiếp đón Bayern Munich","description":"Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 hôm nay 12/12: Cập nhật lịch thi đấu đá Cup C1 mùa giải 2023/2024 mới nhất hôm nay tại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-12-12-moi-nhat-2225639.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lich-thi-dau-bong-da-cup-c1-hom-nay-1212-mu-tiep-don-bayern-munich-798.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225800","title":"MU vs Bayern Munich: Thắng và chờ 'phép màu'","description":"MU bắt buộc phải thắng Hùm xám Bavaria trên sân nhà để nuôi hy vọng giành tấm vé đi tiếp vào vòng knock-out Champions League.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-vs-bayern-munich-quy-do-khong-con-duong-lui-2225800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mu-vs-bayern-munich-quy-do-khong-con-duong-lui-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:12:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa