2h ngày 24/6, sân Waldstadion:

Khởi đầu EURO 2024 với 2 trận toàn thắng là kết quả ấn tượng của đội tuyển Đức, điều họ không làm được kể từ sự kiện năm 2012.

Ở EURO 2012, Đức kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối dù gặp các đối thủ mạnh. "Mannschaft" lần lượt thắng Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đan Mạch.

Kroos là ông chủ trận đấu

Đội quân của Julian Nagelsmann đang có cơ hội lớn để tái hiện thành tích này, trước khán giả nhà ở thành phố Frankfurt.

Nhiều thứ đã thay đổi nhưng Đức vẫn còn 3 nhân chứng của VCK 12 năm trước: Manuel Neuer, Thomas Muller và Toni Kroos.

Trong sự kiện ở Ba Lan - Ukraine, Neuer và Muller có vai trò không thể thay thế, còn Kroos là giải pháp từ băng ghế dự bị. Hiện tại thì ngược lại.

Kroos đang cho thấy anh là ông chủ của quả bóng. Sau kỷ lục ở trận mở màn thắng Scotland, tiền vệ 34 tuổi thực hiện 124 đường chuyền trong trận gặp Hungary, cao thứ 2 của một tiền vệ ở EURO, chỉ sau 127 đường chuyền thành của Xavi cho Tây Ban Nha năm 2012 (trận gặp CH Ireland).

Theo dữ liệu Opta, số đường chuyền xuyên khoảng trống các tuyến của đối phương (line-breaking passes) cao nhất đều thuộc về Kroos: 47 đường chuyền trận Hungary; 30 trước Scotland.

Đứng thứ 3 về dữ liệu này tại EURO 2024 là Vitinha (20, trận Bồ Đào Nha vs Séc); sau đó đến Luka Modric (19, Croatia vs Albania); Giovanni Di Lorenzo (19; Italy vs Albania).

Sự cân bằng và trật tự mà Kroos mang lại giúp Đức thi đấu hiệu quả. Bộ đôi "Wusiala" - Musiala, người đầu tiên ghi bàn trong 2 trận khác nhau ở EURO lần này, và Wirtz - cùng đội trưởng Gundogan đang hưởng lợi từ Kroos.

Bước vào lượt cuối vòng bảng, Nagelsmann không có ý định thay đổi đội hình xuất phát, dù Đức chỉ cần hòa Thụy Sĩ là chắc chắn đầu bảng A.

Cửa vào vòng 1/8 rộng mở với Thụy Sĩ

Thụy Sĩ cũng không bung hết sức cho cuộc chiến tại Frankfurt. HLV Murat Yakin muốn chọn giải pháp an toàn để hy vọng có 1 điểm để lần thứ 3 liên tiếp vào vòng knock-out EURO.

Ngay cả thất bại, cánh cửa đi tiếp với Thụy Sĩ cũng rất rộng. "Nati" giành ngôi nhì bảng nếu cuộc đọ sức cùng giờ giữa Hungary và Scotland không phân thắng bại.

Trong trường hợp trắng tay trước Đức và Scotland thắng đậm Hungary để lên nhì bảng, Thụy Sĩ vẫn còn nhiều hy vọng dành cho những đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Có đến 4/6 đội xếp thứ 3 được vào vòng 1/8.

Sân Waldstadion nhiều khả năng là trận đấu nhẹ nhàng cho cả hai đội và Đức đến với chiến thắng nhờ sở hữu nhiều cá nhân giỏi hơn.

Lực lượng:

Thụy Sĩ: Zakaria và Zuber chưa rõ khả năng thi đấu.

Đức: Nhân sự đầy đủ.

Đội hình dự kiến:

Thụy Sĩ (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

Đức (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Kai Havertz.

Tỷ lệ trận đấu: Đức chấp 3/4

Tỷ lệ bàn thắng: 2 1/2

Dự đoán: Đức thắng 2-1.