Napoli vs Liverpool: Đi vào miền đất dữ

Napoli bước vào mùa giải mới với sự chuyển giao thế hệ, thay đổi nhiều về mặt lực lượng. Tưởng như đó sẽ là giai đoạn khó khăn, nhưng người hâm mộ đang được chứng kiến một bộ mặt tràn đầy sức sống của đoàn quân HLV Luciano Spalletti.

Napoli đang bay cao ở Serie A

Những làn gió mới từ tân binh như Kim Min-jae, Kvaratskhelia giúp Napoli thi đấu ấn tượng, với chuỗi 5 trận bất bại (thắng 3, hòa 2) và đang xếp thứ hai trên BXH Serie A.

Cuối tuần qua, Napoli bị dẫn trước trong chuyến làm khách trước Lazio. Tuy nhiên, họ bình tĩnh gỡ hòa rồi vượt lên giành chiến thắng nhờ pha lập công của tài năng trẻ Kvaratskhelia.

Tiền đạo 21 tuổi người Georgia đang làm lu mờ chủ công Osimhen với 4 lần xé lưới đối phương kể từ đầu mùa.

Trước Liverpool, fan hâm mộ đội bóng thành Naples hy vọng Kvaratskhelia tiếp tục tỏa sáng, trong bối cảnh cả Lozano lẫn Osimhen chưa chắc ra sân vì bị căng cơ.

Liverpool thi đấu với phong độ trồi sụt

Được giới chuyên môn đánh giá cao hơn nhờ đẳng cấp và kinh nghiệm tại sân chơi Champions League, nhưng thầy trò Klopp không có được sự tự tin cần thiết ở thời điểm hiện tại.

Ngoài nguyên nhân khách quan thiếu vắng hàng loạt cầu thủ vì bão chấn thương, Liverpool cũng sa sút so với mùa trước do mất đi Sadio Mane và cặp cánh Robertson vs Alexander-Arnold chơi dưới sức.

Qua 6 vòng đấu Ngoại hạng Anh, The Kop mới chỉ hai lần hát khúc hoan ca chiến thắng và nó đều diễn ra trên thánh địa Anfield.

Còn trong các chuyến hành quân xa, Liverpool thi đấu cực kỳ vất vả, bị Fulham, Everton cầm chân và phơi áo 1-2 trước kình địch MU.

Napoli là đối thủ kỵ giơ với Liverpool

Napoli cũng là đối thủ kỵ giơ của thầy trò Klopp. Bốn cuộc đối đầu gần nhất, Liverpool thua 2, hòa 1 và thắng duy nhất một trận. Điều đó dự báo chuyến làm khách lành ít dữ nhiều đối với đại diện đến từ nước Anh.

Tỷ lệ châu Á: Liverpool chấp hòa (1/2: 0)

Dự đoán: Napoli thắng 2-1

Thông tin lực lượng

Napoli: Hai mũi nhọn trên hàng công là Lozano và Osimhen đang gặp vấn đề về chấn thương, khả năng ra sân còn bỏ ngỏ.

Liverpool: Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, Jordan Henderson, Calvin Ramsay, Kelleher và Konate ngồi ngoài vì chấn thương. Thiago đã tập luyện trở lại cùng đồng đội.

Đội hình dự kiến

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Zielinski, Zambo, Lobotka; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Arthur; Salah, Nunez, Diaz.