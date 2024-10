Trước khi gặp CAHN, Thép Xanh Nam Định vừa có trận hòa may mắn trên sân của Tampines Rovers (Singapore), trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng G, AFC Champions League Two.

Với việc căng mình ở nhiều mặt trận, nhà ĐKVĐ V-League đang có dấu hiệu bị quá tải. Dù đội bóng thành Nam có lực lượng hùng hậu, đặc biệt là các ngoại binh và cầu thủ nhập tịch, tuy nhiên đây là giai đoạn mà họ gặp rất nhiều khó khăn. HLV Vũ Hồng Việt đang giúp các học trò của mình hồi phục sức lực nhanh nhất.

Trước mắt, Thép Xanh Nam Định trở về sân nhà Thiên Trường tiếp đón CAHN. Trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng khi cả hai đội đều "mâm trên" và hướng tới mục tiêu vô địch mùa này.

Trên BXH, Thép Xanh Nam Định đang có 7 điểm, kém đội đầu bảng là Thanh Hóa 3 điểm. Nếu đánh bại đối thủ với tỉ số cách biệt, đội bóng thành Nam sẽ lên ngôi đầu bảng.

Nhưng đây là nhiệm vụ rất khó khăn bởi CAHN cũng đang rất khát chiến thắng để cải thiện vị trí. Đoàn quân của HLV Polking vừa hoà 1-1 trước Hà Nội FC ở trận đấu bù của vòng 4 V-League cách đây vài ngày, qua đó chỉ mới có 5 điểm sau 4 vòng đấu, đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH.

Dù thành tích và phong độ không tốt, nhưng CAHN vẫn luôn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Sở hữu dàn ngôi sao, đội bóng ngành công an sẵn sàng chơi một trận sòng phẳng với Thép Xanh Nam Định ở trận đấu được chờ đợi nhất tại vòng 5.

Trận này, chủ nhà Thép Xanh Nam Định vắng Văn Toàn vì chấn thương cổ chân, trong khi khả năng ra sân của Hồng Duy được bỏ ngỏ vì lý do tương tự. Bên kia chiến tuyến, CAHN vắng Giáp Tuấn Dương vì án kỷ luật.

Với lực lượng tương đối cân bằng, nhưng Thép Xanh Nam Định lại có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có 6 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường khi được thi đấu tại "chảo lửa" Thiên Trường mùa này.

Về lịch sử đối đầu, trong 10 lần gặp nhau trước đây, Nam Định thắng 4, hoà 2 và thua 4. Những thống kê cho thấy cuộc đối đầu giữa hai đội được dự đoán cân tài, cân sức.

