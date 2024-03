TikTok một lần nữa đối mặt với nguy cơ bị cấm tại Mỹ. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật yêu cầu công ty mẹ ByteDance bán TikTok, nếu không sẽ bị rút hoàn toàn khỏi các chợ ứng dụng ở đây.

Từ tháng 8/2020, khi cựu Tổng thống Donald Trump cố gắng loại bỏ TikTok thông qua sắc lệnh hành pháp, công ty bị tấn công dữ dội từ các chính trị gia tiểu bang và liên bang. Song, các nỗ lực cấm đoán này không có hiệu lực trước tòa.

Nhân viên TikTok lo ngại cho an nguy công việc của họ hơn là TikTok bị cấm. (Ảnh: Insider)

Đối với các nhân viên Mỹ tại TikTok và ByteDance, các cuộc tấn công liên tục không làm họ lo lắng. Các dự luật nhằm xóa sổ ứng dụng ở Mỹ đều “vô hại”.

Một nhân viên TikTok giấu tên chia sẻ: “Tôi đã ở đây vài năm và chứng kiến những lời đe dọa, bàn tán đến rồi đi”. “Nó không thực sự ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của tôi, ngoài việc làm tôi hơi phân tâm như đám mây treo trên đầu”.

Các nhân viên khác cho biết, họ cảm thấy “tê liệt” trước các mối đe dọa đang diễn ra. Họ tiết lộ không khí ở công ty không thay đổi nhiều trong những tuần gần đây, ngay cả khi TikTok đề nghị người dùng gọi cho đại diện chính trị của họ để phản đối lệnh cấm của Mỹ.

“Tôi nghĩ hầu hết mọi người đã quen với nó”, một nhân viên khác nói.

Ngay cả khi dự luật cấm TikTok được Tổng thống Joe Biden ký thành luật, nhân viên TikTok vẫn có lý do chính đáng để tin rằng họ sẽ an toàn. Các nỗ lực cấm TikTok khác, chẳng hạn luật của tiểu bang Montana năm 2023, đã bị bãi bỏ trên cơ sở Tu chánh án thứ nhất. Hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm nay cũng đều thay đổi quan điểm về TikTok. Do đó, số phận tiếp theo của nền tảng thậm chí còn mơ hồ hơn.

Các nhân viên TikTok ngày càng khó phân biệt được nguy cơ nào là có thật, mối đe dọa nào là quân bài chính trị. Nhiều người quá bận rộn với công việc đến mức không thực sự nghĩ về nó. Họ lo cho công việc của mình hơn và muốn bảo đảm mình không bị sa thải.

Một nhân viên giấu tên khác nói bảo đảm công việc là lo ngại hàng đầu, vì bây giờ không phải thời điểm tốt của thị trường việc làm công nghệ.

Ngoài các thắng lợi tại tòa án, nhân viên TikTok cho rằng, sự phổ biến của nó tại Mỹ - với hơn 170 triệu người dùng hàng tháng – có thể là tấm khiên bảo vệ trước sự can thiệp của chính phủ. “Nếu họ cấm TikTok, tôi có thể hình dung ra cảnh tỷ lệ ủng hộ Quốc hội còn giảm hơn nữa”, họ nêu quan điểm.

(Theo BI)