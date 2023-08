Thứ năm 10/8 là một ngày bình thường, không phải dịp nghỉ lễ nhưng nhiều công ty ở miền nam Ấn Độ cho toàn bộ nhân viên nghỉ làm đến rạp xem Jailer, bộ phim hành động kinh dị của nam tài tử Rajinikanth mới được khởi chiếu.

Trailer phim 'Jailer' thu hút 21 triệu view sau 1 tuần xuất hiện trên YouTube

Đây là bộ phim đầu tiên sau 2 năm có sự góp mặt của nam diễn viên Rajinikanth, người được lượng fan hùng hậu coi là Á thần. Phim được dự đoán chắc chắn lập kỷ lục phòng vé.

Công ty giáo dục Redbooks Abroad có trụ sở tại bang Kerala đã tặng vé miễn phí cho nhân viên của mình đến buổi chiếu đầu tiên. Đại diện công ty nói rằng, đó là “một ngày để thư giãn, vui mừng và đắm mình trong sự kỳ diệu của màn bạc”.

“Chúng tôi hy vọng rằng ngày nghỉ và trải nghiệm xem phim sẽ mang lại niềm vui, sự thư giãn và tái tạo năng lượng cho tất cả các bạn. Chúng ta hãy trân trọng khoảnh khắc này và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm”, Redbooks Abroad thông báo.

Một công ty khác, Le Hive, có trụ sở tại bang Tamil Nadu, cho người lao động nghỉ nửa ngày để tránh tình trạng nhân viên xin nghỉ ốm đột ngột.

Đám đông người hâm mộ nam diễn viên Ấn Độ Rajinikanth nhảy múa ăn mừng việc phát hành bộ phim mới nhất của ông - 'Jailer' - trong ngày chiếu đầu tiên ở Mumbai. Ảnh: AP

Chỉ trong ngày đầu công chiếu, Jailer thu về khoảng 5 triệu USD tiền vé, trở thành bộ phim nói tiếng Tamil có doanh thu mở màn cao nhất năm 2023, báo chí địa phương đưa tin.

Được hâm mộ như nhân vật tôn giáo

Tài tử Rajinikanth, 73 tuổi, đã tham gia hơn 160 bộ phim. Tên ông đồng nghĩa với điện ảnh miền nam Ấn Độ.

Được biết đến với những pha hành động công phu và những bước nhảy độc đáo, Rajinikanth (sinh ngày 12/12/1950) có sức hút phòng vé như Tom Cruise ở phương Tây và được cho là một trong những diễn viên được trả thù lao cao nhất châu Á.

Sinh ra với cái tên Shivaji Rao Gaekwad ở thành phố miền nam Bengaluru vào năm 1950, Rajinikanth xuất hiện lần đầu trên màn bạc ở tuổi 25, trong bộ phim Apoorva Raagangal thành công về mặt thương mại.

Người xem phim 'Jailer' reo hò khi thấy nam diễn viên Ấn Độ Rajinikanth xuất hiện trên màn ảnh. Ảnh: Punit Paranjpe

Tình cảm yêu mến của những người hâm mộ Rajinikanth thường được ví như mức độ sùng bái dành cho một nhân vật tôn giáo.

Một số fan đã ăn mừng các bộ phim mới của Rajinikanth bằng cách đổ sữa lên những tấm bìa cứng có hình ảnh của nam diễn viên, một hành động tôn kính thường dành cho các vị thần Hindu.

Những cảnh hân hoan tương tự xuất hiện với bộ phim Kabali (năm 2016), trong đó Rajinikanth mặc bộ vest sành điệu và đeo kính râm mắt tròn kiểu John Lennon để vào vai một tay xã hội đen bị kết án oan vừa mới ra tù.

Ngày phát hành của bộ phim trở thành một ngày nghỉ lễ không chính thức đối với không ít người. Nhiều doanh nghiệp ở các thành phố Bengaluru và Chennai cho nhân viên nghỉ một ngày để xem phim.

Tài tử Rajinikanth nhận Giải thưởng nhân vật giải trí NDTV của năm 2008 từ Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh.

Rajinikanth đã được nhận Padma Bhushan và Padma Vibhushan, hai trong số các giải thưởng dân sự cao nhất của Ấn Độ, vì những đóng góp cho nghệ thuật.

Ngoài ra, Rajinikanth được tạp chí Mỹ Asiaweek vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất ở Nam Á. Ông cũng được tạp chí Forbes Ấn Độ vinh danh là người Ấn Độ có ảnh hưởng nhất trong năm 2010.

Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee trao Giải thưởng 'Padma Vibhushan' cho tài tử Rajinikanth tại thủ đô New Delhi vào ngày 12/4/2016.

Từ Bollywood đến Tollywood và Kollywood

Ngành công nghiệp điện ảnh trị giá hàng tỷ USD của Ấn Độ có thể được biết đến nhiều nhất ở nước ngoài nhờ các bộ phim “Bollywood” nói tiếng Hindi. Tuy nhiên, gần một nửa trong số 1,4 tỷ người Ấn Độ không coi tiếng Hindi là ngôn ngữ chính của họ.

Ở Ấn Độ, các khu vực “Tollywood” (ngôn ngữ Telugu) và “Kollywood” (ngôn ngữ Tamil) ở miền nam nước này cũng được yêu thích tương tự như Bollywood.

Ngoài Bollywood, thu nhập từ ngành truyền thông và giải trí miền nam Ấn Độ thường tăng gần gấp đôi so với năm trước đó. Năm 2022, ước tính đóng góp khoảng 52% vào tổng doanh thu điện ảnh của Ấn Độ, theo một báo cáo của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ.

Một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của miền nam Ấn Độ năm ngoái RRR - đã làm nên lịch sử khi giành giải Oscar đầu tiên cho bài hát gốc hay nhất - Naatu Naatu.

Được khen ngợi về vũ đạo nổi bật và giai điệu hấp dẫn, bài hát cũng giành được giải Quả cầu vàng và được một số nhà quan sát coi là một ví dụ về quyền lực mềm ngày càng tăng của Ấn Độ.

Nhận giải Oscar năm nay, nhà soạn nhạc M.M. Keeravani nói: “Tôi đã lớn lên cùng với ban nhạc The Carpenters và bây giờ tôi đang ở đây với giải Oscar”. Ông tiếp tục hát bài phát biểu của mình theo giai điệu bài Top of the World của The Carpenters.

Linh Nhi (Theo CNN, The Times of India)