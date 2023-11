Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trương Khả Tú, con gái bà Lư Lệ Trân, thành viên HĐQT CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR).

Bà Tú không báo cáo về 5 giao dịch liên quan đến cổ phiếu TAR đã thực hiện trong năm 2021.

Cụ thể, bà Tú đã mua 1,84 triệu cổ phiếu từ ngày 18-24/5/2021; mua 100.000 cổ phiếu và bán 30.000 cổ phiếu từ ngày 8-13/7, bán hơn 1,9 triệu cổ phiếu từ ngày 13-18/8, bán 191.700 cổ phiếu trong ngày 6/9.

Với hành vi trên, bà Tú bị phạt tiền hơn 431 triệu đồng. Đồng thời, bà Tú cũng bị phạt phạt bổ sung bằng hình thức đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 4,5 tháng.

Theo báo cáo quản trị của Trung An, đến cuối tháng 6/2023, bà Lư Lệ Trân sở hữu 726 cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 0,001%). Bà làm thành viên HĐQT từ tháng 5/2018 đến nay.

Về cổ phiếu TAR, ngày 25/10, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo chuyển cổ phiếu này sang diện hạn chế giao dịch từ ngày 30/10.

Lý do đưa cổ phiếu TAR vào diện hạn chế giao dịch vì Trung An chậm công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2023 đã soát xét quá 45 ngày so với thời gian quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, doanh thu thuần của Trung An đạt 966 tỷ đồng, tăng 93% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 12,2 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Trung An đạt hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ; lợi nhuận đạt hơn 12,8 tỷ đồng, giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP nông nghiệp công nghệ cao Trung An phát triển mô hình lúa gạo hữu cơ thuần tự nhiên, cũng là đơn vị sản xuất, xuất khẩu lúa gạo sạch lớn tại Việt Nam. Với vùng nông nghiệp trải rộng hàng chục ngàn hecta khắp các tỉnh miền Tây, hàng năm, Trung An cho ra đời sản lượng 150.000 – 200.000 tấn gạo.

Kết phiên giao dịch ngày 27/10 (ngày cuối cùng trước khi vào diện hạn chế giao dịch), cổ phiếu TAR đạt 11.000 đồng/cp.