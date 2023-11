Ngày 16/11, Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Công an và Công an TP.HCM phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và môi trường không khói thuốc lá tại một số nhà hàng, khách sạn trên địa bàn.

Trong buổi sáng, đoàn giám sát đã tiến hành kiểm tra Nhà hàng Diamond Palace (101 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6), Trung tâm hội nghị tiệc cưới Đại Hỷ Palace (136 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6) và nhà hàng Túc Mạch (32 Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6).

Đoàn kiểm tra, giám sát làm việc tại Trung tâm tiệc cưới Đại Hỷ Palace. Ảnh: PV

Quá trình kiểm tra, giám sát đoàn đã tuyên truyền, phổ biến các quy định Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đối với nhà hàng, cách triển khai thực hiện xây dựng nhà hàng không khói thuốc. Theo Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nhà hàng là địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà.

Tại thời điểm kiểm tra các đơn vị đều có treo biển cấm hút thuốc, tuy nhiên số lượng còn hạn chế, một số phòng, khu vực không có biển cấm hút thuốc lá, các nhà hàng đều thiếu quy định cấm hút thuốc lá tại khu vực trong nhà.

Đoàn giám sát đã nhắc nhở các đơn vị khẩn trương bổ sung các biển cấm hút thuốc, ban hành quy định cấm hút thuốc trong nhà hàng, chấp hành tốt các quy định của Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá. Các đơn vị được kiểm tra đã ghi nhận các ý kiến đóng góp của đoàn và hứa sẽ khắc phục trong vòng 7 ngày. Sau thời gian trên, đoàn kiểm tra lại và xử phạt theo quy định của pháp luật.

Tham gia đoàn kiểm tra có ông Hồ Anh Quốc, phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. HCM, ông Tô Quốc Hùng - Phó trưởng ban, Ban chỉ đạo Phòng chống tác hại của thuốc lá Công an TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó trưởng phòng, phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Y tế, Bộ Công an, đại diện Quỹ PCTH của thuốc lá và các chiến sĩ công an khu vực phụ trách địa bàn.

Đoàn giám sát sẽ tiến hành kiểm tra các vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của thuốc lá theo lĩnh vực được phân công trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Dự kiến, thời gian tới, đoàn sẽ tổ chức công tác kiểm tra, giám sát tại một số khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh An Giang về thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Lan Anh

