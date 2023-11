Ngày 2/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) vừa có kết luận thanh tra về chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh tại Khánh Hòa.

Theo đó, qua thanh tra các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) chỉ ra các vấn đề còn tồn tại, trong đó nhiều khu du lịch 5 sao ở địa phương này chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định.

Kết luận thanh tra nêu, loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng nằm ở khu vực Bãi Dài, huyện Cam Lâm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ theo quy định, bao gồm khách sạn nghỉ dưỡng khách sạn The Anam Cam Ranh, khách sạn nghỉ dưỡng Mia Resort & Spa, khách sạn nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa… Vì thế, những khu nghỉ dưỡng và khách sạn trên phải khắc phục thiếu sót này và báo cáo kết quả thực hiện trước 31/12.

Ngoài ra, đoàn thành tra còn kiểm tra khách sạn nghỉ dưỡng Diamond Bay Resort & Spa. Tại thời điểm kiểm tra, khách sạn này đang dừng hoạt động theo quyết định tạm đình chỉ hoạt động của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa. Hiện, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ xoa bóp đối với khu nghỉ dưỡng này.

Chiều 2/11, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sau khi nhận kết luận Thanh tra Bộ VH-TT&DL, đơn vị đã yêu cầu, đôn đốc các khu nghỉ dưỡng, khách sạn trên địa bàn tỉnh khắc phục những thiếu sót nêu trên.