Nhiều ưu đãi cho khách mua căn hộ Rose Town

Vững vàng tài chính, an tâm mua nhà

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh mặt bằng thu nhập hầu như không tăng, tín dụng bị siết chặt, các nhà đầu tư sành sỏi cũng đang cân nhắc lựa chọn loại hình đầu tư phù hợp do gặp khó khăn về dòng tiền. Tuy nhiên, dòng sản phẩm bất động sản ở thực, đặc biệt là căn hộ chung cư lại “sống khỏe” do đáp ứng được nhu cầu an cư của số đông. Tại thời điểm này, người mua nhà có thể tìm kiếm dự án mới với giá bán hợp lý cùng nhiều chính sách ưu đãi.

Nắm bắt được tâm lý mong muốn sở hữu nhà vào dịp cuối năm, vừa qua, chủ đầu tư dự án Rose Town đã tung ra gói chính sách bán hàng mới áp dụng cho tòa căn hộ DV01. Đây là một trong những nỗ lực của chủ đầu tư để đồng hành và “gỡ khó” cho người mua nhà.

Gói ưu đãi cực lớn dành cho các chủ nhân tương lai tại dự án Rose Town

Theo đó, khách hàng chỉ cần đóng 20% giá trị căn hộ đã có thể ký hợp đồng mua bán. Số tiền còn lại, khách hàng có thể lựa chọn vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi 0%/15 tháng và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Ngân hàng BIDV ưu tiên thẩm định nhanh chóng, giành hạn mức và cam kết giải ngân đúng tiến độ cho các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện vay vốn cho dự án Rose Town. Với tiến độ bàn giao dự kiến vào tháng 8/2023, người mua nhà có thể yên tâm nhận nhà mà không cần lo lắng vấn đề lạm phát, lãi suất tăng… Đây cũng là dự án hiếm hoi trên thị trường người mua nhận nhà về ở tới nửa năm mới cần trả lãi.

Trường hợp khách hàng không có nhu cầu vay vốn, chủ đầu tư dành tặng chiết khấu khủng lên tới 12% giá trị căn hộ, bao gồm chiết khấu 3% khi thanh toán theo tiến độ thông thường, chiết khấu 6% khi thanh toán sớm 70% giá trị căn hộ và chiết khấu 9% khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ. Đồng thời, tiến độ thanh toán thông thường được chia nhỏ làm 7 kỳ thanh toán, giúp giảm áp lực chi trả hàng tháng. Chính sách này phù hợp các khách hàng trẻ chưa dư dả về tài chính nhưng vẫn muốn sở hữu một tổ ấm để an cư lạc nghiệp.

Tổ ấm cao cấp, hiện đại không còn xa vời với gói hỗ trợ tài chính

Bên cạnh chính sách tài chính linh hoạt, khách hàng còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng hấp dẫn khi đặt mua căn hộ DV01 thời điểm này. Cụ thể, 50 khách hàng đầu tiên sẽ được nhận ngay voucher nội thất trị giá 50 triệu đồng. Song song với đó, người mua nhà cũng có cơ hội tham gia chương trình bốc thăm may mắn để sở hữu nhiều quà tặng khủng với tổng giá trị lên tới 700 triệu đồng, bao gồm xe ô tô Huyndai Accent, xe máy Honda Sh, điện thoại iphone 14…

Căn hộ chất lượng ở khu vực phía nam Hà Nội

DV01 tại Rose Town - dự án “tâm điểm” khu vực phía nam của Thủ đô, được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết cả về chất lượng căn hộ và tiện ích nội khu.

Các căn hộ tại tòa DV01 có diện tích từ 70,7m2 đến 104,7m2, bao gồm các loại hình căn hộ 2 phòng ngủ, 2 phòng ngủ + 1, 3 phòng ngủ, đem đến sự lựa chọn đa dạng cho khách hàng. So với các tòa căn hộ đã ra mắt trước đó, tòa DV01 được nâng cấp hơn về chất lượng với hệ thống nội thất được lựa chọn tỉ mỉ từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước, bàn giao đầy đủ từ hệ thống cửa, trần, sàn, tủ bếp và thiết bị bếp, thiết bị vệ sinh…

Không gian bố trí khoa học, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình trẻ và gia đình đa thế hệ - ảnh phối cảnh

Đồng thời, cư dân tại tòa DV01 cũng được hưởng hệ thống tiện ích cao cấp với 6 tầng đỗ xe, cung cấp đủ chỗ đỗ ô tô cho từng căn hộ, bể bơi cao cấp cùng nhiều dịch vụ tiện nghi ngay tại khối đế của tòa nhà.

Theo chủ đầu tư dự án, 3 tòa căn hộ trước đó là DV02, DV03, DV04 đều được bàn giao đúng theo tiến độ, có chất lượng tốt và hoàn thiện hồ sơ cấp sổ hồng nhanh chóng cho cư dân.

Chủ đầu tư cũng cho biết thêm, các căn hộ tại tòa DV01 đang được chào bán với mức giá chỉ từ 2,5 tỷ đồng. Cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, đây là thời điểm thích hợp để khách hàng lựa chọn các căn hộ còn lại tại dự án.

Văn phòng bán hàng dự án Rose Town, 79 Ngọc Hồi, Hoàng Mai, Hà Nội

Doãn Phong