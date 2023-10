Cảm xúc thật, giá trị thật

Quyết định về Việt Nam làm việc sau 8 năm sống tại Úc, việc đầu tiên Đinh Hoàng Long (34 tuổi) lên kế hoạch là đi tìm căn hộ để sinh sống lâu dài. “Ngôi nhà tôi thuê ở Úc có khu vườn rộng, công viên, hồ nước gần nhà… nên đi làm về có thể “chill chill” ngắm cảnh, thư giãn. Do đó, về Việt Nam tôi chỉ mong tìm được “khoảng trời riêng” để vừa làm việc vừa thư thả “sống chậm” hàng ngày như thế”, Long chia sẻ.

Những góc riêng để “sống chậm” đầy thư thái tại The Zenpark

Được bạn bè giới thiệu nhiều chỗ, đi xem vài dự án cho tới khi đến trực tiếp khu căn hộ The Zenpark (Vinhomes Ocean Park 1), Long mới thực sự ưng ý. “Phân khu có vườn Nhật; ở giữa có hồ cá, xung quanh là những con đường dải sỏi uốn lượn, cây cối phủ bóng xanh mướt, xa xa là đồi Tùng nhỏ, chòi nghỉ… Chỉ bước vào đã thấy cảm xúc khác hẳn, nhẹ nhàng, thư thái rất thú vị”, Hoàng Long chia sẻ.

Sau khi đi dạo một vòng quanh vườn Nhật Bản và lên tận mắt thăm căn hộ thực tế, Long quyết định chốt mua một căn 2PN view nội khu. “Điểm khác biệt ở đây là căn hộ bàn giao gần như hoàn chỉnh, có điều hòa âm trần 2 chiều, sàn lát gỗ, có sẵn hệ tủ âm tường, thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp... Tôi chỉ cần sắm thêm ít đồ cá nhân là về ở được ngay, rất tiện lợi”, Long cho hay.

Cũng ấn tượng với The Zenpark ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng để trải nghiệm thực tế, chị Trần Thị Thu (Hà Nội) quyết định thuê căn hộ tại The Zenpark để ở thử 3 tháng. “Nội khu ở đây rất đẹp, không gian xanh trong lành, đi dạo sáng sớm hay ngồi ngắm hoàng hôn cuối ngày quá lý tưởng. Chưa kể dưới chân nhà đầy đủ mọi thứ, mời bạn bè tới chơi có thể đi ăn uống, cà phê ngắm vườn Nhật rất thơ; nếu muốn đi xa hơn thì có thể đi picnic, shopping, thậm chí tắm biển, đi xem farm thú, BBQ cả ngày không hết”, chị Thu chia sẻ.

Căn hộ bàn giao liền tường cao cấp cùng với cảm xúc nghỉ dưỡng Nhật Bản ngay thềm nhà mang lại giá trị riêng cho The Zenpark (ảnh minh họa căn hộ mẫu)

Ông Hoàng Đức Hòa - Giám đốc kinh doanh một văn phòng bất động sản tại Gia Lâm cho biết, tại sàn của ông, The Zenpark thuộc nhóm sản phẩm bán chạy nhất khoảng 2 tháng trở lại đây, cứ 10 sản phẩm bán ra sẽ có tới 5-6 sản phẩm từ dự án này. “Sẵn sàng nhận nhà ở ngay và tiêu chuẩn bàn giao liền tường cao cấp là những lý do quỹ căn hộ này hấp dẫn khách hàng. Chủ đầu tư Vinhomes tạo ra hệ tiện ích khổng lồ, mang lại cảm xúc nghỉ dưỡng, tận hưởng thật sự, có giá trị vượt trội so với những dự án khác”, vị này nói.

The Zenpark còn được người mua ở lâu dài đánh giá cao nhờ khả năng kết nối tới quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đặc biệt, phân khu nằm cạnh ga đường sắt đô thị Metro số 8 giúp cư dân đón đầu xu thế di chuyển tiện lợi, nhanh chóng trong tương lai.

Cuộc sống đa trải nghiệm tại The Zenpark

Không chỉ hấp dẫn khách hàng với giá trị ở thực, The Zenpark còn gây ấn tượng mạnh với sức sống nội sinh của phân khu khi tọa lạc tại “thành phố điểm đến” Ocean City. Chọn một tuyến VinBus thuận tiện, chủ nhân The Zenpark ưa thích những chuyến du lịch phiêu lưu, đa trải nghiệm có thể dễ dàng tới với “quận ăn chơi” - Vinhomes Ocean Park 2 của Ocean City. Nơi đây hội tụ hàng trăm điểm vui chơi độc đáo như Quảng trường Kinh đô Ánh sáng, Công viên VinWonders Hà Nội Wave Park, hay giao lộ mua sắm sầm uất tại The Center Point sắp khai trương vào cuối năm 2023…

Những chuyến Vinbus miễn phí đưa cư dân Zenpark “vi vu” khắp Ocean City

Nếu muốn tận hưởng hơi thở nghỉ dưỡng như những thiên đường, Vinhomes Ocean Park 3 sẽ khiến các cư dân tại đây choáng ngợp với công viên VinWonders Hà Nội Water Park - nơi có biển nước mặn bốn mùa Four Season cùng những đường trượt đầy màu sắc; hay “vũ trụ giải trí” Mega Grand World với những trải nghiệm mới lạ, hấp dẫn.

The Venice - Mega Grand World đang hoàn thiện những công đoạn set up cuối cùng để khai trương vào cuối năm 2023

Ngay tại Vinhomes Ocean Park 1, cư dân chỉ mất vài phút đi bộ để tận mắt ngắm biển xanh, mây trắng tại biển nước mặn nhân tạo rộng 6,1ha; hay câu cá, chèo thuyền kayak, thưởng thức BBQ… ngay trên bãi biển của hồ nước ngọt trong lành 24,5ha.

Ngoài ra, mọi nhu cầu của cư dân The Zenpark đều sẽ được đáp ứng đầy đủ với hệ sinh thái các thương hiệu chất lượng quốc tế của tập đoàn Vingroup từ TTTM Vincom, hệ thống trường liên cấp Vinschool, xe bus điện VinBus...

Với một The Zenpark đã bàn giao và đi vào hoạt động chỉn chu, cộng hưởng cùng sức sống sôi động của Ocean City, căn hộ tại đây được nhiều khách hàng đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho những cư dân muốn “mua nhà liền tay”, trải nghiệm ngay “thành phố điểm đến” hấp dẫn bậc nhất phía đông Thủ đô.





Thế Định