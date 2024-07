Nho ngoại tràn ngập chợ Việt giá rẻ như rau

Sản lượng trong nước không đáng kể, Việt Nam đã chi ra gần 3.900 tỷ đồng để nhập khẩu nho trong năm 2023. Thời điểm này, nho ngoại được bày bán tràn ngập chợ Việt, có loại giá bán rẻ như rau.

Chị Nguyễn Thị Như (đầu mối bán trái cây tại Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, nho Trung Quốc đang rộ vụ thu hoạch nên dịp này chị nhập về bán đủ loại từ nho sữa, nho đỏ đến nho bắp. Chị bán nho Ruby không hạt và nho đỏ với giá chỉ 50.000 đồng/kg; nho sữa bắp rẻ như rau, chỉ 130.000 đồng/thùng 6-7kg (khoảng 20.000 đồng/kg).

Theo chị Thu Quỳnh - nhân viên chốt đơn tại một hệ thống cửa hàng trái cây lớn ở Hà Nội - nho sữa đổ về chợ Việt có rất nhiều loại, giá dao động từ 60.000-140.000 đồng/kg. Tại hệ thống cửa hàng chị đang làm việc, tuỳ vào mỗi lô hàng mà có giá khác nhau. (Xem chi tiết)

Thị sáp đầu mùa giá siêu đắt vẫn 'cháy hàng'

Vài năm gần đây, theo VTC News, những quả thị sáp được trồng nhiều ở vùng quê bỗng xuất hiện trở lại trên thị trường Hà Nội và được nhiều chị em tìm mua dù giá cao bất ngờ.

Đầu mùa, những quả thị sáp nhỏ xíu, bình dị, hương thơm nồng nàn bỗng trở nên đắt đỏ. Một số tiểu thương kinh doanh online cho biết do mới đầu mùa nên thị sáp vẫn còn hiếm và đắt, giá phổ biến khoảng 200.000-250.000 đồng/kg. Khi vào giữa mùa, nguồn cung sẽ nhiều hơn và giá có thể rẻ hơn khoảng, về mức 100.000-125.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng bất ngờ tăng vọt

Giá sầu riêng gần đây bất ngờ tăng vọt. Theo Báo Người Lao Động, ngày 6/7, các vựa thu mua sầu riêng xuất khẩu thông báo giá thu mua sầu riêng Monthong (còn gọi là Dona) là 104.000-106.000 đồng/kg (loại 1) và 84.000-86.000 đồng/kg (loại 2) và sầu riêng Ri 6 là 62.000-64.000 đồng/kg (loại 1) và 47.000-49.000 đồng/kg (loại 2).

So với cách đây nửa tháng, giá sầu riêng Monthong tăng hơn 20.000 đồng/kg còn sầu riêng Ri6 tăng 2.000-4.000 đồng/kg.

Chanh tí hon lên cơn sốt

Chanh rừng Mẫu Sơn đang là mặt hàng hiếm có khó tìm, liên tục cháy hàng vì khách lùng mua.

Chị Tin (Lạng Sơn), một người buôn bán chanh rừng cho biết trên VTC News, hơn 4 năm nay, chanh rừng Mẫu Sơn cứ vào mùa là khách đặt mua rất nhiều, phần lớn mua về để làm thuốc. Thời điểm đầu mùa, số lượng chanh ít mà giá bán cũng cao nhưng khách vẫn liên tục săn tìm.

Hiện giá chanh rừng Mẫu Sơn dao động từ 55.000-60.000 đồng/kg. Năm nay, chanh rừng Mẫu Sơn mất mùa. Do đó, giá loại chanh này được dự báo sẽ tăng cao hơn những năm trước.

Giá cà phê và hạt tiêu tăng kinh ngạc, nông dân thu bạc tỷ

Trong nửa đầu năm nay, giá cà phê và hạt tiêu đua lập đỉnh lịch sử. Ảnh: Nguyễn Huế

6 tháng qua, cả thế giới kinh ngạc khi giá cà phê và hạt tiêu tăng sốc. Đáng nói, Việt Nam có sản lượng đứng đầu thế giới nên nông dân vui mừng vì thu được rất nhiều tiền.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT cho thấy, nửa đầu năm nay, nước ta xuất khẩu khoảng 902.000 tấn cà phê, thu về 3,22 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng cà phê xuất khẩu giảm 10,5% nhưng giá trị lại tăng mạnh 34,6%. Lý do là giá cà phê xuất khẩu bình quân tăng 50,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tương tự, tính đến giữa tháng 6/2024, nước ta xuất khẩu gần 129.000 tấn hạt tiêu các loại, kim ngạch đạt 565,3 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng hạt tiêu xuất khẩu giảm 10% nhưng giá trị lại tăng mạnh 27% nhờ giá hạt tiêu tăng mạnh và neo ở ngưỡng cao. (Xem chi tiết)

Giá vé cao chót vót, khách nội địa đi máy bay giảm gần 20%

6 tháng đầu năm nay, trong khi lượng khách quốc tế đi máy bay đạt hơn 21 triệu, tăng hơn 44% thì khách nội địa chỉ đạt 17 triệu, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá vé máy bay đắt đỏ.

Về đường bay nội địa, theo ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, do thiếu hụt đội máy bay nên các hãng bay trong nước phải điều chỉnh giảm cung ứng.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng giá vé máy bay bị đẩy lên cao chót vót. Dù các hãng đã nỗ lực thuê tàu bay, điều chỉnh lịch bay, tăng tải cung ứng - đặc biệt là các chuyến bay muộn và sáng sớm - trên các đường bay đông khách trong mùa cao điểm hè, nhưng thị trường nội địa vẫn giảm mạnh so cùng kỳ 2023 và 2019. (Xem chi tiết)

Các hãng tăng chuyến, giá vé máy bay cao điểm hè giảm mạnh

Hành khách có nhiều cơ hội lựa chọn mua vé máy bay khi các hãng bay, chặng bay giảm giá, thuê thêm máy bay, tăng chuyến phục vụ cao điểm du lịch hè.

Khảo sát của VTC News sáng 30/6 cho thấy, giá vé từ tháng 7 đến hết tháng 11/2024 ở hầu hết các chặng bay đã giảm mạnh so cùng kỳ năm 2023, dịp cao điểm Tết Nguyên đán và nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Khảo sát giá vé khứ hồi của một chặng bay trong cao điểm mùa du lịch năm 2024 là Hà Nội – Nha Trang cho thấy, mức giá dao động khoảng 3,7-4,2 triệu đồng/vé (đã bao gồm thuế, phí) tuỳ hãng, tuỳ thời điểm bay.

Giá tôm thương phẩm ở Bà Rịa - Vũng Tàu giảm mạnh

Các hộ nuôi tôm thương phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trên báo Tin Tức, nửa đầu năm nay, giá tôm thương phẩm liên tục lao dốc. Việc nuôi tôm trước đó gặp thời tiết nắng nóng gay gắt, lại đang vào mùa mưa nên tôm dễ bị bệnh, chậm lớn, chi phí nuôi vì thế càng tăng cao, giá bán lại thấp khiến nhiều người nuôi thua lỗ. Có hộ phải “treo ao” ngừng nuôi.

Tôm thương phẩm ở Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có giá 120.000 đồng/kg, giảm hơn 50.000-60.000 đồng/kg so với đầu năm.

Xe máy giảm giá liên tục

Giá xe máy đang giảm mạnh. Theo Báo Người Lao Động, do nhu cầu tiêu thụ giảm đáng kể nên các đại lý xe gắn máy tại TP.HCM tiếp tục giảm giá bán từ đầu tháng 7/2024, mức giảm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một chiếc.

Trước đó, trong tháng 6, nhiều cửa hàng xe máy đã đồng loạt giảm giá từ vài trăm nghìn đồng đến gần 5 triệu đồng mỗi chiếc, tùy mẫu.