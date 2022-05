Nhóm 4 học sinh rủ nhau đi tắm hồ ở Quảng Trị, 2 em đuối nước tử vong

Trưa nay (31/5), Phó Chủ tịch UBND xã Cam Tuyền (huyện Cam Lộ) Trần Thọ Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm hai học sinh tử vong.

Người dân đưa các nạn nhân bị đuối nước đi cấp cứu nhưng các em đã không qua khỏi. Ảnh Văn Đinh

Theo đó, vào lúc 9h30 cùng ngày, tại hồ Tân Kim (thuộc thôn Tân Lập, xã Cam Tuyền) có một nhóm 4 học sinh đi tắm thì không may bị đuối nước. Hai em tử vong, hai học sinh còn lại may mắn bơi được vào bờ an toàn và chạy về báo với người dân về vụ việc.

Nạn nhân là em Hồ Hoàng D. (SN 2009, học lớp 7, Trường THCS Trần Hưng Đạo, thị trấn Cam Lộ) và em Dương Công V. (SN 2010, học lớp 6, Trường TH và THCS Cam Tuyền). Cả hai em đều trú tại thôn Bình Mỹ, xã Cam Tuyền.

“Một em tử vong tại chỗ được gia đình đưa về nhà lo hậu sự còn một em được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi”, ông Bình cho biết.

Hương Lài