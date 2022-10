Sáng 30/10, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đến thời điểm này cơ quan CSĐT đã bắt giữ 36 nghi phạm liên quan vụ nổ súng khiến 2 người chết, 4 người bị thương ở TP Phú Quốc, gây chấn động dư luận.

Công an cũng tạm giữ 1 ô tô 16 chỗ do các nghi phạm để lại tại hiện trường. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các nghi phạm, Công an thu giữ 2 khẩu súng, 19 viên đạn, trong đó có 1 khẩu súng nghi có tính năng như súng quân dụng và đang được giám định.

Nghi phạm Đoàn Thiên Long, người trực tiếp nổ súng. Ảnh: Công an Kiên Giang

Đến thời điểm này Công an đã làm rõ một số tình tiết có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, Đoàn Thiên Long (21 tuổi, ngụ phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM) được xác định là người trực tiếp nổ súng vào nhóm đối thủ.

Các nghi phạm có vai trò cầm đầu, chủ mưu vụ việc này gồm: Nguyễn Quốc Vinh (40 tuổi, ngụ xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi), Nguyễn Văn Thái (tức Thái “bus”, 34 tuổi, ngụ TP Phú Quốc), Bùi Đức Ngọc (30 tuổi, ngụ xã Hà Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), nghi phạm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, 35 tuổi, quê Cà Mau, cư trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc).

Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, sau khi vụ án “nổ súng giết người, gây rối trật tự công cộng” ở TP Phú Quốc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quyết định lập Ban chuyên án do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan CSĐT làm Trưởng ban; Trung tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự làm Phó trưởng ban thường trực cùng với sự tham gia hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Phú Quốc và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tập trung tối đa lực lượng, khẩn trương truy xét, bắt các đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất để trấn an dư luận.

Các nghi phạm Võ Văn Lương (tức Hai Lượng, áo trắng), Nguyễn Quốc Vinh (áo đen phía trên), Bùi Đức Ngọc (áo đen trắng phía dưới) và Nguyễn Văn Thái. Ảnh: CACC

"Hai Lượng" dẫn theo 50 người đi giải quyết mâu thuẫn

Theo tìm hiểu, vụ nổ súng ở TP Phú Quốc có liên quan trực tiếp đến Võ Văn Lương (tức Hai Lượng). Nghi phạm Lương có hai tiền án "Cưỡng đoạt tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Nhiều năm trước, Lương cùng một số người đến Phú Quốc “lập nghiệp”. Thời điểm đó, Lương theo làm đàn em cho một người. Lúc sau, Lương tách ra tham gia hoạt động băng nhóm. Sau đó, Lương bị Công an bắt giữ.

Gần đây, nghi phạm Lương và Bùi Minh Trung (tức Trung ‘Cà Mau’, 46 tuổi, quê Cà Mau; cư trú xã Dương Tơ) xảy ra mâu thuẫn với với nhóm của Khúc Văn Đoài (39 tuổi, ngụ TP Phú Quốc) về vấn đề tranh chấp đất đai.

Khoảng 11h20 trưa 27/10, nhóm của Lương gồm khoảng 50 người đi trên ô tô đến thửa đất của Khúc Văn Đoài ở ấp Bến Tràm, xã Cửa Dương để giải quyết mâu thuẫn.

Trong nhóm của Lượng có một số đối tượng sử dụng súng rượt đuổi, bắn vào nhóm người của Đoài. Hậu quả làm Phan Trọng Hải (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nguyễn Anh Thư (26 tuổi, quê TP Phú Quốc) tử vong.

Ngoài ra, vụ việc còn làm 4 người khác bị thương gồm: Lê Hữu Nghĩa (56 tuổi), Huỳnh Văn Linh (29 tuổi), Lý Quốc Tiến (35 tuổi) và Dương Việt Hòa (36 tuổi). Người dân gần hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc họ nghe nhiều tiếng súng; nhóm đối tượng gây án chỉ rời đi khi thấy Công an đang đến hiện trường.

Hai khẩu súng và đạn bị công an thu giữ của các nghi phạm. Ảnh: Công an Kiên Giang

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng. Công an đã bắt giữ 36 nghi phạm; trong đó vào chiều 29/10 các lực lượng CSĐT đã bắt giữ Võ Văn Lương, Nguyễn Quốc Vinh, Bùi Đức Ngọc và Nguyễn Văn Thái.

Công an Kiên Giang đang mở rộng điều tra, truy xét các nghi phạm có liên quan đến vụ án này.