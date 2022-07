Nhóm lừa đảo đầu tư trực tuyến hàng chục tỷ đồng ra đầu thú

Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Hữu Đạt (23 tuổi, trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định) được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Những đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: VKS

Các bị can gồm: Nguyễn Tam Lợi (28 tuổi), Hồ Tạ Quang Huy (20 tuổi), Nguyễn Thành Lộc (19 tuổi), Lê Ngọc Sơn (24 tuổi), Trần Nguyễn Công Thành (23 tuổi) và Bùi Trung Anh (27 tuổi, cùng quê Gia Lai) và Nguyễn Ngọc Nhân (21 tuổi, quê Bình Định).

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2021, Nguyễn Hữu Đạt tham gia đầu tư sàn giao dịch nhị phân Worf Broker nhưng thua lỗ, sau đó Đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng nhưng thu nhập thấp. Từ đó Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua huy động vốn của khách hàng.

Tạo nhiều nickname giả gọi đầu tư trực tuyến

Để thực hiện ý định trên, Đạt liên lạc với 10 đối tượng khác để bàn bạc, phân công nhiệm vụ từng người, thuê nhà tại phường An Phú, TP Thủ Đức (TP.HCM), mua nhiều máy tính để bàn và hàng ngàn sim điện thoại để tạo các nick ảo trên nền tảng telegram.

Sau khi tham gia vào các hội nhóm đầu tư tài chính hoặc cờ bạc trên mạng, các đối tượng tìm kiếm thông tin khách hàng, gửi về cho Nguyễn Tam Lợi cùng đồng bọn để tiếp cận, rủ rê, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư.

Nguyễn Hữu Đạt - người được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm này trực tiếp tạo hàng trăm tài khoản ảo, lập ra 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” để phân loại mức tiền khách đầu tư. Mỗi nhóm VIP có 200 - 250 nick, nhưng chỉ có 1 nick là của khách hàng thật, còn lại là ảo.

Để tạo lòng tin cho các nạn nhân, trong các nhóm Telegram, các đối tượng sử dụng phần mềm chạy tự động quảng cáo tin nhắn, làm giả các hóa đơn chuyển tiền cho người thắng và tung tin giả về việc thắng tiền trên sàn nhị phân, đồng thời mời chào khách hàng tham gia đầu tư, đưa ra các lời hứa hẹn chỉ cần đầu tư từ 3.600 USD (tương đương 90 triệu đồng) đến 20.000USD (tương đương 500 triệu đồng) thì chỉ sau vài ngày sẽ hoàn vốn, thu lãi 4%-10% mỗi ngày và chỉ có lời chứ không lỗ.

Khi khách hàng đồng ý tham gia, các đối tượng sẽ đề nghị chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng của Lợi, Sơn, Huy, Thành để được đưa vào nhóm “những người đầu tư”. Để tăng cường sự tin tưởng của khách, trong vài ngày đầu, chúng sẽ gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan, đến khi nạn nhân liên tục chuyển thêm tiền và không còn khả năng tiếp tục đầu tư, Đạt chỉ đạo các đối tượng thông báo “Ban chuyên gia đã đặt cược hết số tiền đầu tư của khách và bị thua”, kèm theo đó là hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày, đồng thời dùng các nick ảo để vừa trách móc Ban chuyên gia, vừa tự động viên nhau, nhằm đánh lạc hướng và xoa dịu nạn nhân.

Nguyễn Tam Lợi tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 đến ngày 2/6, nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt của bà L.T.K.P. (59 tuổi, trú TP Vũng Tàu) số tiền gần 1,8 tỷ đồng. Sau khi bị chiếm đoạt tiền, người này đến cơ quan Công an trình báo.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo lời khai của Nguyễn Hữu Đạt và đồng bọn, số tiền mà nhóm này chiếm đoạt được cho đến nay khoảng 60 tỷ đồng.

Đến nay, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt giữ tổng cộng 14 người, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Quang Hưng