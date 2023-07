Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nhóm đối tượng người nước ngoài tham gia đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn.

Công an bắt quả tang nhiều người nước ngoài tham gia đánh bạc - Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, vào tối 7/7, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Bình Dương) và Công an TP Thuận An kiểm tra hành chính một căn nhà nằm trong khu dân cư Việt – Sing (phường An Phú, TP Thuận An).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang 18 đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh mạt chược, trong đó có 12 người nước ngoài.

Cơ quan công an phát hiện, thu giữ trên chiếu bạc gần 383 triệu đồng, 700 USD và 27.000 Đài tệ.

Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do 6 đối tượng tổ chức (gồm 1 người nước ngoài và 5 người Việt Nam).

Được biết, nhóm đối tượng này hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, tinh vi, núp bóng dưới nhiều hình thức, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng đối tượng, liên tục thay đổi thời gian, địa điểm.

Trong số này, có nhiều đối tượng là giám đốc, nhân viên người nước ngoài hiện đang sinh sống và làm việc tại các doanh nghiệp ở Bình Dương, TP.HCM.