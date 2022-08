Nhóm người xưng công an xô xát với người vi phạm giao thông ở Bình Dương

Lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) sáng nay (11/8) cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ nội dung đoạn clip xô xát giữa nhóm người xưng là công an và người vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Tân Uyên cũng yêu cầu những người liên quan báo cáo sự việc, từ đó có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước đó, từ tối ngày 10/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người mặc thường phục với người điều khiển xe máy trên đường ĐT746 (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo nội dung đoạn clip, một nhóm khoảng 10 người mặc thường phục, có người mặc quần short xưng là công an phường Tân Vĩnh Hiệp, yêu cầu một người điều khiển xe máy về trụ sở công an phường để làm việc.

Do thấy nhóm người mặc thường phục nên người vi phạm phản ứng, không đồng ý về trụ sở thì hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, một số người trong nhóm xưng công an quật ngã một thanh niên xuống đường. Đến khi bị một số người dân đi đường phản ứng thì nhóm này mới dừng lại.

Nhóm người xưng công an quật ngã người dân trên đường - Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an thị xã Tân Uyên, bước đầu Công an phường Tân Vĩnh Hiệp báo cáo vào thời điểm xảy ra sự việc, lực lượng phòng chống tội phạm phường đang tuần tra trên đường thì phát hiện một người điều khiển xe máy có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng phát hiện trong xe máy có một con dao nên yêu cầu người điều khiển xe về trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, người này không chấp hành dẫn đến việc cự cãi và xô xát.

Công an thị xã Tân Uyên đã yêu cầu Công an phường Tân Vĩnh Hiệp báo cáo cụ thể về sự việc này, xác minh có hay không lực lượng công an trong nhóm người xô xát với người dân.

Theo tìm hiểu của PV, trong nhóm người quật ngã người dân có một cán bộ công an phường Tân Vĩnh Hiệp là H.T.L. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, người này không mặc sắc phục công an.