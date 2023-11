Ban Tổ chức Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM - Hò Dô 2023 vừa công bố nhóm nhạc Hàn Quốc Tempest sẽ tham gia đêm diễn ngày 23/12 sắp tới tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (đường Lê Lợi, quận 1).

Nhóm nhạc Hàn Tempest lần đầu đến Việt Nam trình diễn.

Đây cũng là lần đầu tiên Tempest đến Việt Nam biểu diễn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả trẻ. Người hâm mộ háo hức chờ đợi chương trình để thưởng thức màn trình diễn của nhóm nhạc 7 thành viên.

Hơn 1 năm kể từ khi ra mắt, Tempest đã cho ra mắt 4 đĩa đơn, 1 album. Nhóm gặt hái nhiều thành tích, chiến thắng cúp tân binh, nghệ sĩ triển vọng ở nhiều lễ trao giải như: Seoul Music Awards 2023, Genie Music Awards 2022, Asia Artist Award 2022, Hanteo Music Awards 2022…

Đĩa đơn đầu tay It's me, It's we của Tempest từng được Billboard bình chọn là một trong 25 album K-pop tiêu biểu của năm 2022.

Ca sĩ Hanbin là người gốc Việt.

Tempest bao gồm 7 thành viên: Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, Lew, Hwarang và Taerae. Trong đó, thành viên Habin đảm nhận vai trò hát và nhảy chính của nhóm là người Việt. Chàng trai trẻ tên thật là Ngô Ngọc Hưng, sinh năm 1998 tại Yên Bái, tốt nghiệp khoa Quốc tế chuyên ngành Marketing, Đại học Thương mại Hà Nội.

Năm 2020, Hanbin gây chú ý khi tham gia show thực tế I-Land của Big Hit Entertainment - công ty quản lý nhóm BTS. Sau đó, anh đầu quân làm thực tập sinh của Yuehua Entertainment và debut thành công cùng Tempest và 6 thành viên khác vào tháng 3/2022.

MV 'Vroom Vroom' của nhóm Tempest

Trước khi debut, Hanbin có tiếng trong giới dancer Kpop Việt Nam với nghệ danh Hưng Bin, có lượng fan khá đông. Nam nghệ sĩ từng đảm nhận vị trí leader của nhóm C.A.C, giành chiến thắng cuộc thi Vietnam Kpop random dance in public 2018.

Binz là ca sĩ Việt đầu tiên xác nhận góp mặt vào chuỗi sự kiện.

Ngoài ra, BTC cũng hé lộ nghệ sĩ Việt đầu tiên tham dự sự kiện là Binz. Gần đây, nam rapper trở lại với Hit me up với hình tượng mới lạ, khác hẳn nét lạnh lùng, gai góc trước đó. Khán giả bày tỏ thích thú khi anh xây dựng phiên bản "Xuân Đan" (nghệ danh mới của Binz) duyên dáng, trữ tình và hài hước.

“Là một cái tên đang “gây sốt” các dự án âm nhạc gần đây, việc BinZ xác nhận tham gia trình diễn tại sự kiện, dự kiến thu hút hơn 150 nghìn người tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ là điểm nhấn thu hút khán giả”, đại diện BTC chia sẻ.

Liên hoan âm nhạc quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần 3 - Hò Dô 2023 được tổ chức bởi Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP phối hợp các đơn vị thực hiện.

Chương trình được bắt đầu từ tháng 9 đến hết tháng 12/2023. Hò Dô 2023 không bán vé, đây là chủ trương của UBND TP.HCM với mục đích tạo nên một lễ hội vì cộng đồng, người dân.

Trong đó, HOZO Super Fest là một chương trình nghệ thuật đa dạng về thể loại từ EDM, Rock tới RAP Jazz, Pop… và âm nhạc truyền thống pha trộn với các thể loại đương đại với chất lượng nghệ thuật nổi trội, sự góp mặt trình diễn của đông đảo các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước.