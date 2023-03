Xuân An Nhà báo

Tối nay 2/3, Công an phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho biết, vừa triệt phá một sòng bài nằm trong nhà kho bỏ hoang trên địa bàn, tạm giữ nhiều đối tượng để bàn giao cho cơ quan điều tra nhằm làm rõ về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Các đối tượng chơi bài bạc bị công an bắt quả tang. (Ảnh: T.T)

Trước đó, vào đầu giờ chiều cùng ngày, Công an phường An Phú phối hợp với Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường An Phú bất ngờ ập vào một nhà kho bỏ hoang trên địa bàn, bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức chơi bài đỏ đen. Đáng chú ý, trong số này có một nửa là phụ nữ.

Tại thời điểm kiểm tra, công an thu giữ nhiều bộ bài, hơn 12 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 100 triệu đồng tiền mặt trong người các đối tượng để sử dụng đánh bạc.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận sòng bạc trên do Nguyễn Trường Giang (SN 1988, ngụ Đồng Tháp) và Nguyễn Văn Thảo (SN 1980, ngụ Bình Dương) tổ chức cho các con bạc sát phạt từ khoảng 10 ngày trước.

Mỗi ván chơi sẽ đặt cược từ 200 - 500 nghìn đồng. Sau 5 ván chơi phải chung tiền xâu cho Giang và Thảo từ 50 - 100 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.