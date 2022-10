Bị bắt vì đập phá quán cà phê, công an khám nhà phát hiện có súng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương hôm nay (30/10) cho hay, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Hậu (SN 1992) và Dương Văn Trường (SN 1999, cùng quê An Giang) để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng bị công an bắt giữ - Ảnh: CACC

Theo điều tra, khoảng 18h ngày 28/5, do có mâu thuẫn với một thanh niên tên Long (là con trai chủ quán cà phê Lộc Vừng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nên Trần Văn Hậu rủ thêm Dương Văn Trường và 4 người khác đến quán cà phê nói trên để đánh Long nhưng không gặp.

Lúc này, cả nhóm dùng dao tự chế, gạch đá đập phá đồ đạc trong quán cà phê gây thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua điều tra truy xét, đến ngày 28/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ được Dương Văn Trường khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trường, công an phát hiện một khẩu súng tự chế và 4 viên đạn thể thao.

Cơ quan công an sau đó đã di lý đối tượng về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.