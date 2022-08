Nhóm thiếu niên ở Tây Ninh chặn xe trên quốc lộ cướp tiền

Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) hôm nay (4/8) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Minh Cảnh (SN 2006, quê Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tú (SN 2004, quê Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan công an thực nghiệm hiện trường vụ cướp tài sản - Ảnh: T.N

Theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 27/7, Cảnh, Tú cùng 2 người bạn là Phạm Hoàng Phi (SN 2004) và Mai Thanh Liêm (SN 2004, cùng quê Tây Ninh) tổ chức ăn nhậu tại nhà của Liêm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, trong lúc Cảnh, Tú, Liêm đang ngồi nhậu thì nghe tiếng nẹt pô xe ngoài đường nên cả 3 cầm dao rựa, kiếm tự chế rủ nhau ra trước quốc lộ 22B (đoạn thuộc xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu) để chặn đánh người nẹt pô xe.

Do chờ lâu không thấy ai nên Liêm về nhà ngủ, còn Tú và Cảnh chặn xe máy của một số người đi đường đe doạ để lấy tiền.

Đến tối 28/7, cả 4 người trên cũng tổ chức nhậu nhưng sau đó Liêm và Cảnh về trước, còn Tú rủ Phi mang kiếm ra quốc lộ 22B chặn người đi đường lấy tiền.

Lúc này, 2 đối tượng chặn xe máy của 2 nam thanh niên đang chạy trên đường thì bị phản ứng. Lập tức, 2 đối tượng dùng kiếm tấn công khiến nạn nhân phải bỏ xe máy chạy thoát thân. Tuy nhiên, một nạn nhân vẫn bị ném gạch trúng người thương tích.

Chưa dừng lại, Tú còn đập bể xe máy do 2 nạn nhân để lại. Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ Tú và Cảnh để điều tra về hành vi cướp tài sản.