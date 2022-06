Nhóm trẻ vụ cô giáo bị tố đánh bầm tím bé 4 tuổi xin giải thể

Liên quan đến vụ việc bé gái 4 tuổi ở Bình Dương nghi bị cô giáo tại nhóm trẻ đánh bầm tím cơ thể, lãnh đạo Phòng GD- ĐT TP Thuận An cho biết đã nhận được báo cáo sự việc từ đơn vị chủ quản của nhóm trẻ này.

Nhóm trẻ Nụ cười hồng xin giải thể sau sự việc đánh bầm tím bé 4 tuổi - Ảnh: D.P

Theo đó, nhóm trẻ Nụ cười hồng do UBND phường Bình Chuẩn cấp phép hoạt động với số lượng 25 bé, 2 giáo viên, 2 bảo mẫu do bà Nguyễn Thị Ny Len (SN 1977, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm chủ kiêm giáo viên giữ trẻ.

Cơ sở này được Phòng GD-ĐT TP Thuận An phân công cho Trường mầm non Hoa Mai 5 quản lý.

Theo báo cáo của nhóm trẻ, vào trưa ngày 21/6, cô Len dẫn bé L.T.T (4 tuổi) vào nhà vệ sinh nhưng bé đi vệ sinh trong quần, do không kiềm chế được cảm xúc nên cô đã lấy thước đánh vào mông, đùi bé khiến cơ thể bé bị bầm tím.

Theo lãnh đạo Trường mầm non Hoa Mai 5, sau khi sự việc xảy ra cô Len đã xin lỗi gia đình bé, nhận thức được hành vi thiếu kiềm chế của mình. Bên cạnh đó, chủ nhóm trẻ này cũng đã gửi đơn xin được giải thể cơ sở, không tiếp tục hoạt động.

Xuân An