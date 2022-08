Những chuyên án lớn do Đại tá Đinh Văn Nơi chỉ đạo tại An Giang

Chiều 30/8, Công an tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

"Khắc tinh" của tội phạm

Hơn 2 năm đảm nhận chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo “đánh” hàng loạt vụ án lớn, buộc nhiều đối tượng là “ông trùm”, “bà trùm” sa lưới.

Nhiều người nhận xét Đại tá Đinh Văn Nơi là “khắc tinh” của các loại tội phạm.

Tháng 6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng khái trả lời trên báo chí: “Khi về An Giang, tôi nghĩ tất cả các loại tội phạm đều phải bị xử lý như nhau vì cá nhân tôi không ở địa phương này, không có người thân quen, không có "sân trước, sân sau", lợi ích kinh tế gì ở đây, nên trong công tác xử lý tội phạm sẽ luôn triệt để, công tâm”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến (giữa) trao quyết định cho Đại tá Lâm Phước Nguyên (bìa trái) và tặng hoa chúc mừng Đại tá Đinh Văn Nơi. Ảnh: Vũ Phương

Nói là làm, chỉ thời gian ngắn sau, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triệt phá thành công sới gà quy mô lớn nhất tỉnh này do Nguyễn Ngọc Thuận (tự Út gà) và hàng chục “đàn em” tổ chức tại xã Đa Phước, huyện An Phú. Kết cục, Thuận “Út gà” bị TAND tỉnh An Giang phạt tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Sau đó, công an tỉnh triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ do Huỳnh Trần Hùng (ngụ TP.Long Xuyên) cầm đầu, bắt nhiều đối tượng và thu giữ 7 khẩu súng cùng ma túy.

Đại tá Đinh Văn Nơi, trực tiếp chỉ đạo bắt vụ chuyển lậu 51kg vàng. Ảnh: Tiến Tầm

Kế đó, nhóm tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả, đánh bạc… là mục tiêu lọt vào “tầm ngắm” của Giám đốc công an tỉnh An Giang.

Nổi nhất là vụ Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo vụ bắt giữ 51kg vàng lậu từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020. Đường dây buôn lậu này do Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường) cầm đầu.

Sau gần 8 tháng bỏ trốn, bà trùm buôn lậu này bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam. Sau khi bà "trùm" bị bắt, hàng loạt tụ điểm liên quan đến người phụ nữ này tiếp tục bị khám xét. Qua đó, cơ quan CSĐT đã thu giữ thêm 36kg vàng, hơn 1,7 tỷ đồng, 1,27 triệu USD và nhiều tang vật có liên quan khác.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo... từ Campuchia vào Việt Nam.

Trong vụ án liên quan đến bà Mười Tường, có một số người là nguyên cán bộ Công an tỉnh đã bị khởi tố. Điều này chứng minh đúng như lời nói của Đại tá Đinh Văn Nơi: “Quan điểm của Công an tỉnh An Giang là sẽ cương quyết điều tra, xử lý các vụ án, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, dù bất kể đó là ai cũng sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Cán bộ, đảng viên có liên quan sẽ bị xử lý theo quy định”.

Theo đó, Công an An Giang đã khởi tố, bắt giam đối với ông Nguyễn Văn Võ (nguyên Thượng tá, nguyên Trưởng phòng CSGT đường thủy, nguyên Trưởng phòng Hồ sơ Công an tỉnh An Giang) và ông Nguyễn Văn Sang, nguyên cán bộ Công an ở tỉnh An Giang, để điều tra hành vi “Rửa tiền”.

Mới đây, Đại tá Đinh Văn Nơi chủ trì hội nghị tổng kết các chuyên án đấu tranh triệt xóa các đường dây đánh bạc nghìn tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên, Huỳnh Sĩ Nguyên và Dương Văn Hoàng cầm đầu. Vụ án này cũng do Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động nhiều năm trên địa bàn tỉnh An Giang. Số tiền hơn 2.000 tỷ đồng giao dịch được cho là lớn nhất từ trước đến nay trong các vụ án bị triệt phá ở miền Tây. Đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 110 bị can, trong đó bắt tạm giam 14 người về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”

Đại tá Đinh Văn Nơi còn trực tiếp chỉ đạo đánh thẳng vào các đối tượng đầu nậu hàng gian, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Điển hình, ngày 2/3/2021, Công an tỉnh phá và khám xét khẩn cấp Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh ở TP Châu Đốc, do Trần Trí Mãnh làm giám đốc. Qua đó, công an giữ 1.000 thùng nhớt và phụ tùng xe máy, ô tô giả.

Từ đây, Cơ quan điều tra làm rõ thêm một vụ án “động trời”chưa từng có là tội phạm chi 20 tỷ để chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Tuy nhiên, Mãnh lại gặp băng nhóm lừa đảo.

“Lực lượng công an tỉnh đã đánh trúng đối tượng, đánh trúng địa bàn nên các đối tượng đầu nậu phản ứng lại, gom tiền nhờ người tác động “chạy” điều chuyển, nhưng chính chúng lại gặp phải đối tượng lừa đảo", Đại tá Đinh Văn Nơi nói thêm.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, ông “cảm thấy rất bình thường” khi biết các đối tượng có âm mưu chạy điều chuyển mình.

"Nức lòng" dân

Đại tá Đinh Văn Nơi làm “nức lòng” người dân khi tại Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” tổ chức tại huyện Châu Phú, tháng 10/2020, khi ông khẳng định đanh thép: “Tôi lựa những đối tượng làm ăn phi pháp, tội phạm có tổ chức mà quen lớn, có thế lực là tôi bắt trước”.

Tại hội nghị này, trước nhiều ý kiến phản ánh của nhân dân về xe quá khổ, quá tải “hành dân”, Giám đốc công an tỉnh An Giang khẳng định: “Cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ, kiểm tra xem xe có phải là sân sau của người này, người kia có thế lực không, có thân quen không... Nơi nào mà quần chúng nhân dân báo tin tố giác là tôi đưa lực lượng khác đến điều tra, nếu ai đứng sau gây mất an ninh trật tự là xử lý”.

Đại tá Đinh Văn Nơi trao tặng gạo cho người dân gặp khó khăn trong dịch. Ảnh: Tiến Tầm

Không chỉ có những phát ngôn đanh thép, những chỉ đạo quyết liệt tấn công trực diện vào các loại tội phạm, Đại tá Đinh Văn Nơi còn công khai số điện thoại di động cá nhân; phát động phong trào toàn lực lượng công an tỉnh chung tay hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong dịch Covid-19.

Trong đó nổi nhất là chương trình "Hạt gạo nghĩa tình với nhân dân", đã trao 500 tấn gạo, hơn 50 tấn cá tươi và chục tấn rau củ cho hơn 58.000 người dân trong và tỉnh An Giang.