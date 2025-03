CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, do Hậu 'Pháo' làm Chủ tịch. Trong số 41 bị can bị đề nghị truy tố đó có nhiều cựu bí thư, chủ tịch các tỉnh.