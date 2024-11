Theo Mastersise Homes, riêng trong năm 2024, SOHO - khu nhà phố thương mại sôi động nhất dự án The Global City - được Masterise Homes hoàn thành mọi thủ tục pháp lý và trao sổ hồng cho cư dân đúng cam kết. Trước đó, Masterise Homes công bố trao sổ hồng tại khu căn hộ hàng hiệu Marriott, Grand Marina, Saigon (tại Quận 1, TP.HCM), Masteri Waterfront (Ocean Park, Hà Nội), Masteri West Heights (Smart City, Hà Nội), và Lumière Riverside (phường An Phú, TP. Thủ Đức). Tính đến nay, sau hơn 10 năm phát triển, Masterise Homes đã công bố bàn giao hàng chục ngàn căn hộ cao cấp, căn hộ hàng hiệu cùng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tới khách hàng.

Chị Khánh Linh, là một trong những chủ nhân nhà phố SOHO đầu tiên nhận sổ hồng. “Tôi đầu tư vào SOHO để vừa cân đối việc kinh doanh cũng như chọn một nơi ở lý tưởng cho gia đình, nơi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về giải trí, giáo dục, với chuẩn quốc tế. Dù mới đi vào vận hành nhưng có thể thấy rõ tiềm năng thương mại của SOHO khi chứng kiến lưu lượng khách ghé đây hàng tuần. Thông qua nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quy mô được tổ chức tại đây trong thời gian qua, hình ảnh SOHO, một điểm đến văn hóa và thương mại mới của thành phố đang ngày một rõ nét”, chị chia sẻ.

Masterise Homes trao những quyển sổ hồng đầu tiên cùng quà tặng ý nghĩa cho chủ nhân nhà phố SOHO tại The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Nhiều chuyên gia cho rằng, đây là thời điểm có nhiều thuận lợi cho người mua bất động sản, nhất là khi dự báo thị trường bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi từ năm 2024 trở đi. Bên cạnh đó, so với nhiều kênh đầu tư khác, bất động sản là kênh trú ẩn an toàn và tiềm năng nhất cho dòng tiền lúc này.

Tuy nhiên, đi cùng nhận định này là lưu ý người mua cần cẩn trọng và “chọn mặt gửi vàng”. Bên cạnh cách định giá theo giá trị, thì pháp lý, tiến độ là các yếu tố cũng cần được đặt lên bàn cân. Bởi một sản phẩm được chứng thực bởi chủ đầu tư uy tín, thì người mua mới có thể yên tâm cho việc bảo toàn nguồn vốn; đồng thời bất động sản có tính sử dụng cao - ở, kinh doanh hay cho thuê linh hoạt sẽ mang đến giá trị tăng trưởng kép: sinh lời cho thuê và giá trị gia tăng theo thời gian.

Theo Mastersise Homes, kể từ khi bàn giao vào tháng 1/2024, SOHO đã chào đón những cư dân và các thương nhân đến sinh sống, kinh doanh. Hàng loạt thương hiệu đã có mặt trên các tuyến phố, cùng phát triển cộng đồng giao thương, tận hưởng không gian sống đẳng cấp, dịch vụ quản lý đặc quyền cùng hệ tiện ích “all in one” chuẩn quốc tế của dự án The Global City.

SOHO cũng thiết lập tiêu chuẩn mới về chất lượng và tiện nghi trong cuộc sống đô thị cao cấp với các dịch vụ chuẩn quốc tế bao gồm chăm sóc cảnh quan, vệ sinh khu vực công cộng, xe trung chuyển trong nội khu và dự kiến dịch vụ xe buýt đưa đón đến khu vực trung tâm thời gian tới… Một lợi thế nữa của SOHO là vị thế khu thương mại “siêu hiếm” trong khu vực là vị trí “vàng” ngay mặt tiền đường lớn Đỗ Xuân Hợp và cửa ngõ dự án The Global City.

Theo đó, bán kính 3km quanh SOHO có gần 300.000 cư dân sinh sống. Bên cạnh việc được thiết kế và quy hoạch bài bản, với vị trí mặt tiền đường lớn với pháp lý vững vàng, SOHO - The Global City sở hữu nhiều yếu tố đảm bảo sức hút và cơ hội gia tăng giá trị bền vững trong tương lai.

Hàng trăm thương hiệu từ giải trí, ăn uống, mua sắm… dần đi vào hoạt động nhộn nhịp trên các tuyến phố SOHO, The Global City. Ảnh: Masterise Homes

Bà Nguyễn Thanh Hòa - Giám đốc Dự án The Global City, Masterise Homes chia sẻ tại sự kiện: “Việc bàn giao những sổ hồng đầu tiên cho cư dân SOHO là cột mốc quan trọng đối với Masterise Homes, vừa đánh dấu một chặng đường thành công của The Global City trong hàng trình hiện thực hoá tầm nhìn trở thành khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á, vừa là sự kiện khẳng định năng lực và uy tín của Masterise Homes trong phát triển dự án, hiện thực hóa cam kết về chất lượng, pháp lý lẫn giá trị gia tăng của tài sản”.

SOHO là phân khu nhà phố thương mại với 915 căn, mỗi căn 5 tầng có thang máy, được quy hoạch liền kề đa công năng, đa ứng dụng, gia chủ có thể thay đổi không gian bên trong phù hợp với nhiều hình thức kinh doanh khác nhau hoặc kết hợp kinh doanh và sinh sống. Lấy cảm hứng từ các khu phố thương mại biểu tượng và sầm uất trên thế giới, Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới Foster+Partners đã kiến tạo nên một SOHO theo tiêu chuẩn đô thị toàn cầu: hiện đại - linh hoạt - bền vững.

The Global City thu hút đông đảo khách hàng tham quan, trải nghiệm vào mỗi dịp cuối tuần

The Global City là dự án khu đô thị phức hợp, bao gồm đa dạng loại hình nhà phố, căn hộ cao cấp, biệt thự…, theo quy hoạch sau khi hoàn thiện có khả năng chào đón khoảng 40.000 cư dân tinh hoa, 20.400 nhân viên làm việc tại các văn phòng. Ước tính từ đầu năm đến nay, dự án The Global City cũng đã đón hơn 3 triệu lượt khách đến trải nghiệm phong cách sống, tham gia các hoạt động văn hoá, giải trí chương trình vì cộng đồng… và trải nghiệm các trò chơi tại khu City Park. Vừa qua, sau SOHO, phân khu cao tầng đầu tiên Masteri Grand View tại The Global City cũng vừa ra mắt và trở thành tâm điểm “nóng” trên thị trường bất động sản.

Thông tin SOHO và The Global City: https://masterisehomes.com/the-global-city/vi

(Nguồn: Masterise Homes)