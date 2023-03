Chính xác

Cá ngát là loài cá da trơn, ít xương, thịt trắng và ngọt. Nước lẩu cá ngát có vị chua dịu từ nước cốt me, lá me non hoặc lá giang làm át đi mùi tanh của cá. Lẩu cá ngát ăn chung với rau nhút, đậu bắp, bắp chuối, giá, rau muống, …là món ăn thanh mát ăn hoài không chán. Ngoài lẩu cá ngát, du khách đến Hậu Giang cũng có thể mua khô cá ngát về làm quà.