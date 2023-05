Những địa điểm du lịch Lai Châu mùa Hè:

Thông thường, nhiều người chọn mùa Xuân, mùa Thu để đến Lai Châu du lịch. Nhưng nếu ai chưa từng đến Lai Châu vào mùa Hè thì rất tiếc vì đã bỏ lỡ cơ hội được trải nghiệm những địa điểm du lịch ở nơi đây, như khám phá cao nguyên Sìn Hồ, trải nghiệm ở đồi chè Tân Uyên, hay ngắm ruộng lúa vàng ở Mường Than….

Chinh phục “nóc nhà” Lai Châu và săn mây trên cao nguyên Sìn Hồ

Cao nguyên Sìn Hồ cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 60km, nằm ở độ cao hơn 1500m.

Sìn Hồ được xem như Sa Pa thứ hai của khu vực Tây Bắc, bởi nơi đây có nhiệt độ trung bình năm chỉ khoảng 18 độ C.

Một góc săn mây trên cao nguyên Sìn Hồ.

Cao nguyên Sìn Hồ nằm giữa núi đá với bạt ngàn rừng nguyên sinh, giữa biển mây mù nên có khí hậu cực kì mát mẻ.

Vì thế, Sìn Hồ là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn nhất của tỉnh Lai Châu. Bất cứ ai khi đặt chân đến Sìn Hồ cũng đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vỹ, nhất là vào những ngày hè như thế này.

Ở Sìn Hồ quanh năm mây phủ nên nếu đến Sìn Hồ, bạn đừng quên đến các địa điểm như cổng trời, Tả Ngảo, núi Tiên Ông, để săn mây, được chiêm ngưỡng những đám mây huyền ảo, nhất là vào những lúc buổi chiều hoàng hôn, biển mây trằng bồng bềnh lẫn với màu xanh của núi rừng khiến bạn như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Ngoài đi săn mây, Núi Đá Ô là 1 địa điểm bạn không nên bỏ khi đến Sìn Hồ. Núi Đá Ô nằm ở xã Tả Phìn, gắn với sự tích của người Dao Khâu kể về ông tiên xuống hạ giới du ngoạn để quên cái ô, qua thời gian cái ô hóa thành đá.

Núi Đá Ô là một khối đá có hình dáng như một chiếc ô, đây là loại đá phong hóa từ đá ba zan, một phần của núi đá dựa vào 2 cây chò cổ thụ. Khối đá hình chiếc ô có chiều cao 3,7 mét được chia làm 3 phần. Phần chóp ô có thể che mưa che nắng cho nhiều người. Tảng đá màu xanh rêu với vô số hoa văn rất độc đáo. Phần thân gồm những phiến đá màu nâu đen xếp chồng lên nhau tạo nên những hình thù rất kỳ lạ.

Ngoài Núi Đá Ô, bạn còn được khám phá động Tiên Ông, động có nhiều thạch nhũ với hình thù kỳ lạ được hình thành do kiến tạo địa chất từ hàng nghìn năm.

Sìn Hồ vốn là một bản, nơi có rất nhiều dân tộc khác nhau cùng sinh sống nên đến Sìn Hồ, nhất là vào dịp cuối tuần, bạn sẽ được hoà mình vào chợ phiên Sìn Hồ, được khám phá bức tranh văn hoá các dân tộc nơi đây, nhất là sẽ được gặp gỡ, giao lưu với đồng bào người Mông đỏ, Mông Hoa, hay người Lự, người Dao hoặc người Phù Lá…

Tại đây bạn sẽ được thưởng thức những món ăn đặc sản như thịt trâu, dê núi, lợn bản và được hòa mình vào những điệu khèn lá du dương của những chàng trai trẻ.

Sau một ngày rong ruổi với phong cảnh mây trời, nếu thích trải nghiệm, bạn có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe đó là tắm lá thuốc, xoa bóp và bấm huyệt do người dân địa phương cung cấp. Dung dịch để ngâm tắm là một loại nước có màu đen sánh được nấu từ 10 loại cây thuốc hái từ trên núi, trong đó có gừng và sả là có thể trồng ngay tại vườn nhà.

Ngắm đồi chè Tân Uyên bạt ngàn xanh tít tắp

Ngắm đồi chè dưới tầng sương bao phủ nhìn rất huyền ảo.

Ngoài cao nguyên Sìn Hồ, đến Lai Châu vào mùa Hè, bạn có thể đến chiêm ngưỡng và ‘chek in’ tại đồi chè Tân Uyên.

Đồi chè rộng hơn 2000 ha, là những cây chè cổ thụ có tuổi đời từ 40 – 50 năm, được trải dài dọc theo Quốc lộ 32 cách trung tâm thị trấn Tân Uyên không xa.

Đồi chè Tân Uyên được nhiều du khách đánh giá là một trong những điểm du lịch tuyệt vời không thể bỏ qua khi đến Lai Châu.

Với không khí trong lành cùng cảnh vật thiên nhiên rất đỗi yên bình, du lịch đến đồi chè Tân Uyên, bạn sẽ thỏa sức check in bên những cánh đồng chè xanh mướt dưới nắng vàng lung linh.

Đặc biệt, bạn có thể được tận mắt xem quy trình nuôi trồng, thu hoạch chè của người dân nơi đây, đồng thời sẽ được thưởng thức những giống chè – đặc sản nổi tiếng nhiều người biết đến như chè San Tuyết, chè Ô Long, chè Thanh Tâm,…

Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên lãng mạn, mà đồi chè còn được biết tới là điểm nghĩ dưỡng vô cùng tuyệt vời. Với bầu không khí trong lành, mát mẻ, hòa quyện cùng cảnh vật yên bình, khiến còn người ta trút bỏ hết phiền muộn và âu lo, mang lại cảm giác bình an, thư thái đến lạ thường.

Sẽ còn gì tuyệt vời hơn, khi được ngồi ngắm nhìn đồi chè xanh mướt, tận hưởng những ly chè thơm ngon trong một không gian tuyệt vời khiến nhiều người đã từng đến đã ví đồi chè xanh ở Tân Uyên giống như một thảo nguyên xinh đẹp giữa trời Âu.

Thăm vựa lúa vàng óng ánh Mường Than

Nếu ở cao nguyên Sìn Hồ giúp bạn khám phá một “nóc nhà” Lai Châu với thiên nhiên hùng vĩ, đồi chè Tân Uyên đưa cuộc sống của bạn như đang ở thảo nguyên xinh đẹp của trời Âu thì cánh đồng Mường Than vàng ruộm mùa lúa chín sẽ cho bạn một bức tranh tươi sáng và no ấm.

Cánh đồng Mường Than ở Lai Châu là 1 trong 4 cánh đồng lớn đẹp nhất vùng Tây Bắc.

Để miêu tả về bộ tứ ruộng bậc thang cực đẹp với những cánh đồng mênh mông trải dài bất tận, được xếp vào hàng đẹp bậc nhất khu vực Tây Bắc, người dân vẫn thường truyền tai nhau về câu: “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc”. Câu nói nổi tiếng này đang nhắc đến 4 cánh đồng là Mường Thanh (Điện Biên), Mường Lò (Yên Bái), Mường Than (huyện Than Uyên - Lai Châu) và Mường Tấc (Sơn La).

Cánh đồng Mường Than ở Lai Châu là 1 trong 4 cánh đồng lớn có diện tích khoảng 2000ha và đẹp nhất Tây Bắc, được khách du lịch ví là “cánh đồng cổ tích” bởi vào mỗi một mùa, cánh đồng Mường Than lại “khoe” vẻ đẹp riêng.

Không hẳn là những thửa ruộng bậc thang cao ngút, cánh đồng Mường Than có địa hình thoải hơn. Vì thế, nếu mùa nước đổ thì Mường Than lại tràn ngập một mảng xanh biếc, còn vào mùa lúa chín thì lại nhuộm một màu vàng óng đẹp mê lòng ngươi.

Chạy dọc theo Quốc lộ 32, cánh đồng Mường Than như một tấm thảm xanh, vàng chạy dài miên man bất tận, giống một lòng chảo được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp.

Nếu chưa đến Lai Châu vào mùa Hè thì đây là dịp để bạn lên kế hoạch cùng người thân, gia đình và bạn bè cùng du lịch Lai Châu những ngày hè này để khám phá, tận hưởng không khí đặc sắc có 1 không 2 ở vùng trời Tây Bắc này nhé.

Hải Yến